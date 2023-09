Continuam abertas as inscrições para o curso gratuito de formação de eletricistas da Energisa

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran/RO torna público abertura do Edital nº 3/2023, que trata de leilão eletrônico, para a venda de 577 veículos conservados, entre carros e motocicletas. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, na quarta-feira (6). Os interessados em participarem do leilão, já podem se cadastrar no site oficial da Autarquia.

Os veículos estarão acessíveis para visitação no período de 11 a 22 de setembro, nos pátios das Circunscrições Regionais de Trânsito – Ciretrans de Alvorada d’Oeste, Castanheiras, Costa Marques, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Urupá e Vale do Paraíso, e nos postos avançados de Ji-Paraná, Rondominas, Nova Londrina, São Domingos do Guaporé e Estrela de Rondônia.

O diretor-geral do Detran, Léo Moraes faz um alerta aos interessados que, utilizem o “Manual de Procedimento para o Cadastro de Arrematantes“, a fim de garantir segurança dos usuários na participação do leilão, e assim, não caírem em golpes com sites falsos. Ressalta ainda que, todos os procedimentos do leilão serão realizados de forma online no site oficial do Detran/RO, com acesso identificado para efetuar os lances.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar do leilão; pessoas físicas e jurídicas, cadastradas previamente no site do Detran/RO, maiores de 18 anos ou emancipadas. Ao final da inscrição, o arrematante deverá enviar os documentos abaixo elencados, por upload, em formato imagem (JPG, BMP, PNG), respeitado o tamanho máximo por imagem de 2MB:

Pessoa Física:

Original digitalizada ou fotografia do documento de identidade ou CNH com foto;

Comprovante ou declaração de endereço.

Pessoa Jurídica:

Realizar o login de acesso para o sistema leilão online no portal, https://leilaoonline.detran.ro.gov.br/, utilizando os dados previamente cadastrados na condição de pessoa física;

Solicitar o cadastro da pessoa jurídica, que efetivamente participará do leilão, por intermédio do atalho – MINHA CONTA – CADASTRAR EMPRESA, informando todos os dados requisitados pelo sistema;

Encerrada a fase de solicitação de cadastro da pessoa jurídica no sistema, enviar os documentos relacionados à Gerência de Leilões do Detran/RO, pelo email: [email protected].

O leilão será realizado nos dias e horários, conforme cronograma abaixo:

ATIVIDADES ETAPA Visitação prévia dos lotes Início da visitação Encerramento da visitação Dia 11/9/2023, das 8h às 13h Dia 22/9/2023, das 8h às 13h Período de lances Início dos lances Fechamento automático dos lances Dia 25/9/2023, às 8h Dia 27/9/2023, a partir das 8h Prazo de pagamento a partir de 15h, do dia 27/9 até o dia 29/9/2023 Envio de notas de arrematação a partir do dia 4/10/2023 Entrega dos veículos a partir de 4/10/2023, das 8h às 13h, no setor de liberação de veículos na localidade onde estão removidos.

Fonte: Governo RO