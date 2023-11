CONTRA A VIOLÊNCIA Comitê Municipal participa de formação para prevenção e atendimento de crianças e adolescentes

Após processo de formação e elaboração de protocolos, objetivo é criar o Plano Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes

O Comitê Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes do Município de Porto Velho “Denise Campos”, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), participa nos dias 21, 22 e 23 do 2º módulo da formação para prevenção e atendimento de crianças e adolescentes em situação de violências com foco na violência sexual.

Nesse 2º módulo, que acontece no auditório do Instituto Chance, o treinamento recebeu Alice Ribas, especialista no tema, que trabalhou a questão da “Prevenção” iniciando com a observação que “prevenir a violência contra a criança e o adolescente é possível e quanto mais cedo se inicia a prevenção, maiores são as chances de proteger os membros da família deste problema”.

A formação faz parte do termo de parceria firmado entre o CMDCA, Prefeitura de Porto Velho, Cargill Agrícola, Instituto WCF–Brasil, e Childhood Brasil. A formação está sendo coordenada pelo consultor da WFC-Brasil, José Carlos Bimbatte.

“Essa formação objetiva a elaboração de um fluxo e protocolo de atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência. Esse fluxo vai ser pensado com esses profissionais que formam o Comitê onde temos representantes de todo sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. Nas próximas etapas vamos concluir esse fluxo que vai ser extremamente importante para Porto Velho, cumprindo uma legislação federal que está aí justamente para ser executada no sentido de proteger a criança e o adolescente, vítima ou testemunha de violência”, disse o consultor.

José Carlos Bimbatte explicou que, depois da elaboração do fluxo e protocolo de atendimento, e fazer um alinhamento teórico, conceitual, será elaborado o Plano Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes de Porto Velho.

O Plano Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes é um conjunto de estratégias, ações e políticas desenvolvidas ao nível local para prevenir, proteger e enfrentar diferentes formas de violência direcionadas a crianças e adolescentes.

