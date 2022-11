Contra o Goiás, São Paulo fecha a temporada 2022

O São Paulo faz neste domingo (13.11), às 16h, contra o Goiás, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, o 77º e último jogo da temporada 2022. Até aqui, foram 35 vitórias, 21 empates, 20 derrotas e um aproveitamento de 55% dos pontos. O time foi vice-campeão do Campeonato Paulista e da CONMEBOL Sul-Americana, além de ter alcançado a semifinal da Copa do Brasil.

No Campeonato Brasileiro, o Tricolor está em 11º, com 51 pontos, e tem chances de chegar ao oitavo lugar, garantindo assim uma vaga na próxima CONMEBOL Libertadores. Para que isso aconteça, será preciso vencer e contar com uma combinação de resultados: empate ou derrota de Fortaleza e América-MG contra Santos e Atlético-GO, respectivamente, e derrota do Botafogo para o Athletico Paranaense.

Para a partida em Goiânia, o técnico Rogério Ceni poderá contar novamente com Rafinha, que cumpriu suspensão diante do Internacional. O camisa 13, inclusive, vive sua temporada com mais jogos por um mesmo clube em toda a carreira: se for utilizado nesta tarde, chegará à marca de 50 partidas pelo São Paulo em 2022 – o recorde anterior era de 46 duelos, nas temporadas 2013/2014 (Bayern de Munique) e 2007/2008 (Shalke 04).

Destaque também para os atacantes. Calleri, artilheiro do elenco no ano com 27 gols, é o maior goleador são-paulino em uma temporada desde 2012, quando Luis Fabiano balançou as redes 31 vezes – no primeiro turno, o argentino marcou um no empate por 3 a 3 com o Goiás. Já Luciano, vice-artilheiro são-paulino em 2022 com 20 gols, é o atleta do elenco que mais marcou gols fora de casa em 2022: 12.

GOIÁS x SÃO PAULO

Local: estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data: 13/11/2022 (domingo)

Horário: 16h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Analista de Campo: Julio Cesar Mota Fernandes (GO)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

Observador de VAR: Marcos André Gomes da Penha (ES)

Fonte: Agência Esporte