Contraofensiva: ataque ucraniano com drones atinge prédio na Rússia

Reprodução / X – 24/09/2023 Bombardeio em Kursk, na Rússia

Autoridades russas informaram que um drone ucraniano atingiu um edifício administrativo no centro da cidade de Kursk, no sul da Rússia, neste domingo (24).

Kiev tem lançado ataques contra cidades russas nos últimos meses, como parte de um plano de uma contraofensiva da Ucrânia que começou em junho deste ano.

A cidade de Kursk, alvo deste último ataque, fica localizada a cerca de 90 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

“Em Kursk, um drone ucraniano atacou um edifício administrativo no centro”, escreveu o governador Roman Starovoyt no Telegram , de acordo com a AFP . “O telhado ficou danificado. Funcionários dos serviços de emergência estão no local”, acrescentou.

Além desta contraofensiva, um drone ucraniano também causou danos significativos em uma ataque a uma estação ferroviária da cidade o mês passado, deixando cinco pessoas feridas.

