CONTRATAÇÃO – Processo seletivo oferece 50 vagas na área de vendas

Interessados devem procurar o Sine Municipal de Porto Velho de 14 a 18 de novembro

A equipe do Sine Municipal de Porto Velho tem cumprido extensa programação com o serviço de captação de vagas, visando a geração de emprego e renda, através da facilitação do acesso aos postos de emprego temporários a quem busca uma oportunidade para se encaixar no mercado de trabalho.

A exemplo disso, de 14 a 18 de novembro acontecerá um processo seletivo para 50 vagas na área de vendas, e os candidatos interessados precisam ter concluído o ensino médio e devem procurar o Sine Municipal munidos de documentos pessoais e portando currículo atualizado.

Trabalhando com as empresas da avenida Jatuarana, na zona Sul, empresas da região central de Porto Velho, lojas de grande porte, shopping, e também na José Amador dos Reis na zona Leste, a equipe do Sine Municipal tem obtido um saldo positivo com relação ao levantamento de vagas temporárias.

“As vagas temporárias são uma excelente oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Além da geração de renda e aprendizado, podem resultar na efetivação do emprego. O Sine Municipal facilita a relação entre empregado e empregador porque faz uma triagem entre os critérios exigidos e o perfil adequado, de maneira a otimizar o processo de contratação”, enfatiza Glayce Bezerra, titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho.

O Sine Municipal está situado à rua General Osório, 81, Centro, com horário de atendimento das 7h30 às 13h30. Número de contato para candidatos: (69) 98473-3411.

Texto: SMC/ Semdestur

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO