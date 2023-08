Contrato para elaboração de projeto de duplicação da BR-364 é assinado por ministros e governador em Itapuã do Oeste

Em cerimônia realizada nesta terça-feira (8), no município de Itapuã do Oeste, com a presença do ministro dos Transportes Renan Filho, e o ministro de Portos e Aeroportos Márcio França, foi assinado o contrato que autoriza que seja elaborado o projeto de duplicação de 500 quilômetros da BR-364, de Candeias do Jamari a Pimenta Bueno.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, que recepcionou os ministros no Estado, destacou que o Governo de Rondônia tem colocado as necessidades da população na pauta de prioridades do Brasil, em reuniões realizadas em Brasília juntamente com parlamentares que defendem o progresso rondoniense, e ressaltou que a melhoria do trânsito da BR-364 é essencial para o desenvolvimento do Estado.

‘‘Essa é uma obra para o bem da nossa sociedade e de todo o Brasil. A BR-364 é o mais importante corredor logístico de Rondônia, tanto para o escoamento da produção, pois o nosso estado é um grande produtor de alimentos para o Brasil e para o mundo, quanto é essencial para que as pessoas possam trafegar com segurança e ter acesso as 52 cidades rondonienses, além de fortalecer a integração regional e nacional’’, afirmou o governador.

DESENVOLVIMENTO

O ministro dos transportes, Renan Filho, que assinou o contrato de elaboração do projeto de duplicação da BR-364, destacou a importância do trabalho conjunto para acelerar o desenvolvimento do país. ‘‘O investimento é de R$ 606 milhões nas rodovias em Rondônia esse ano. Acabamos de autorizar a elaboração do projeto para duplicação da BR-364, que é uma das rodovias mais importante do país, construída a fim de integrar o Brasil, e hoje com o progresso impulsionado pela agronegócio, por ela trafega muitos caminhões, precisa certamente ser duplicada’’.

Renan Filho também verificou o andamento da obra de revitalização do trecho da BR-364 feita em Itapuã do Oeste, realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. A obra contemplará 2 km da rodovia, com investimento de R$ 47 milhões. A estimativa é que seja concluída em janeiro de 2024.

PORTO DE GUAJARÁ-MIRIM

E os investimentos não param. Ainda hoje, o ministro fará a entrega da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4), em Guajará- Mirim, cidade que faz fronteira com a Bolívia. A estrutura melhorou o acesso de passageiros e cargas entre a cidade brasileira e Guayaramerim, no país vizinho.

‘‘Vamos aproveitar para anunciar que o Governo Federal finalizou o projeto da ponte binacional, vamos ter uma reunião com a Bolívia para tudo ser feito em acordo, e então iremos publicar a licitação, colocar o orçamento, para começar a obra da ponte’’, adiantou o ministro.

NOVO PAC

O governador Marcos Rocha anunciou que voltará a se encontrar com o ministro Renan Filho, no próximo dia 11, na cerimônia de lançamento do novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), no Rio de Janeiro, e a expectativa é que as grandes demandas da população de Rondônia sejam contempladas com recursos federais.

A exemplo da duplicação completa da BR-364, a ponte binacional, ligando Guajará- Mirim a Guayaramerín; o repasse de terras federais para avançar na regularização fundiária; o asfaltamento da Expresso Porto. ‘‘Estamos otimistas que as pautas prioritárias de Rondônia sejam atendidas’’, disse o governador.

Fonte: Governo RO