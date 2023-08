Controladoria-Geral anuncia chamamento de concursados e estabelece prazo para entrega de documentos

Em pouco mais de três meses em execução, o Sistema Interativo de Segurança, com a utilização dos Totens, já começa a apresentar resultados, com a queda expressiva de 34% de casos de roubos e 19% de furtos em pontos estratégicos de Porto Velho. Os dados estatísticos elaborados pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, pontuam a redução do índice de crimes com uso de tecnologias inteligentes, fortalecidas pelo Governo de Rondônia com intuito de coibir e solucionar crimes urbanos.

Em Porto Velho foram instalados 30 pontos eletrônicos em forma de plataforma (Totens) e dez módulos eletrônicos de segurança, considerados sistema multifuncional que permitem o videomonitoramento, reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e atendimento de emergência. Para a instalação da ferramenta em Porto Velho, foram investidos pelo Governo do Estado R$ 6.890.400,00 (seis milhões e oitocentos e noventa mil e quatrocentos reais) visando reforçar o trabalho de análise inteligente com a inovação tecnológica.

Os resultados já são detectados em pontos estratégicos de Porto Velho, como indica o mapeamento nas Avenidas Jatuarana, 7 de Setembro, Carlos Gomes, Mamoré, bem como em setores de maiores circulações de pessoas, a exemplo do “Skate Park” e “Espaço Alternativo”. Para se ter uma noção da queda no índice, na Avenida Jatuarana, por exemplo, nos três primeiros meses deste ano, quando ainda não estavam instalados os Totens, o número de furto chegou a 103 ocorrências e de roubo, 80. Com o advento do sistema, o número de furtos e roubos reduziu para 92 e 46, respectivamente.

REFORÇO À SEGURANÇA PÚBLICA

Dessa forma, no geral, a Sesdec apresentou o comparativo de furtos e roubos consumados nos setores de videomonitoramento três meses antes e três meses depois da instalação dos Totens. Somados os percentuais de redução, calcula-se uma queda de 53% nas duas modalidades de crimes nos pontos estratégicos onde foi empregada a tecnologia.

O secretário da Sesdec, Felipe Vital, é enfático em destacar os avanços no setor para maior segurança do cidadão. “Em todas as localidades ou região que foi instalado o sistema, obtivemos reduções no índice de criminalidade e, inclusive, elucidações de crimes. Então, trata-se da tecnologia que veio para otimizar o trabalho da segurança pública bem como para fortalecer na investigação de crimes”, ressalta.

O governador Marcos Rocha, deixa claro que a tecnologia veio ao encontro das ações já desencadeadas pelo Governo de Rondônia, visando o fortalecimento da segurança da sociedade. “Os resultados comprovam o compromisso do Governo do Estado em investir no setor. Somado às ações tecnológicas, a gestão tem investido em condições melhores para que as forças policiais possam combater a criminalidade de forma firme e com maior segurança para cada policial”, disse o governador, pontuando outros investimentos do Governo de Rondônia para as forças de segurança do Estado.

“Tratam-se de ações direcionadas para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnico-Científica – Politec, e Polícia Penal. São investimentos distribuídos em novas viaturas, armamentos, munições, coletes balísticos, aeronaves não tripuladas – drones; Unidades de Resgate; aparelhos e equipamentos de alta tecnologia; bem como a valorização profissional, destacada por ser um merecido reconhecimento aos esforços prestados à sociedade”, destacou o governador.

SERVIÇOS DE APOIO

Conforme enfatizado pelo secretário da Sesdec, além de apresentar pontos positivos na redução de furtos e roubos, permitindo respostas mais rápidas das forças de segurança, o sistema inteligente de monitoramento tem sido um aliado na elucidação de outros tipos de crimes. Podendo ser citado como exemplo, as imagens captadas pelo Totem instalado nas proximidades da rodoviária provisória de Porto Velho que foram peças fundamentais para que as forças de segurança estaduais identificassem os suspeitos de um homicídio ocorrido naquela região.

Os Totens funcionam ininterruptamente 24 horas. O equipamento possibilita um canal direto para que a população se comunique por meio de um botão de emergência. O sistema também é composto por sirene e giroflex para alertas instantâneos, bem como câmeras que monitoram o entorno de forma simultânea. Há ainda sistema de áudio que pode transmitir mensagens à população. Essa tecnologia favorece análises inteligentes de imagens, detectando situações de risco e facilitando a ação de segurança e contribuindo para o tempo resposta policial.

EXPANSÃO DA TECNOLOGIA

Os contínuos investimentos na Segurança Pública de Rondônia têm sido uma das pautas prioritárias do Governo de Rondônia. Tão logo foram iniciadas as ações do sistema videomonitoramento em Porto Velho, o governo antecipou que a tecnologia seria levada para outros municípios do Estado. Em Ji-Paraná, já estão em pleno funcionamento nove Totens e três módulos de segurança, distribuídos em pontos estratégicos da cidade ao longo do perímetro urbano, além de uma Central de Monitoramento implantada no quartel do 2º Batalhão de Polícia Militar.

O Governo do Estado estará nos próximos dias reforçando as ações da Segurança Pública com instalações de novos Totens e módulos em pontos estratégicos ao longo do perímetro urbano dos municípios de Cacoal, Ariquemes e Vilhena. No total, foram investidos R$ 14.897.520,00 (quatorze milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte reais) para aquisição dos Totens que irão fortalecer a atuação das instituições de segurança pública, garantindo, também, a ampliação segurança em locais estratégicos e redução do tempo resposta no atendimento das ocorrências ao cidadão.

“O sistema será ampliado para outros municípios do Estado, inclusive nas áreas escolares e temos a certeza de que, com as medidas implantadas pelo Governo do Estado, iremos conseguir chegar a um patamar bem mais elevado na Segurança Pública e, consequentemente, beneficiando o cidadão rondoniense”, sintetizou o secretário da Sesdec.

