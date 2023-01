Controladoria Geral do Estado compõe equipes para a fiscalização das Prestações de Contas Anuais

Com o período chuvoso, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia – DER tem intensificado os serviços de roçagem mecanizada às margens das rodovias estaduais pavimentadas na região do Vale do Jamari. A equipe da Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – Cbuq do DER de Ariquemes, iniciou os trabalhos na Rodovia-257 e na quinta-feira (26), concluiu a limpeza lateral na estrada de acesso da rodovia ao Instituto Federal de Rondônia – Ifro, campus Ariquemes.

O gerente da usina, Emerson Santos informou que, a roçagem mecanizada nas margens das rodovias contribui para a segurança no tráfego de veículos. “A roçagem da vegetação é uma medida importantíssima que melhora a visibilidade da malha viária e evita acidentes. A limpeza aconteceu nos 3 quilômetros de extensão da estrada de acesso ao Ifro e seguiremos na extensão da RO-257”, explicou.

O governador Marcos Rocha ressaltou que a roçagem, nas margens da rodovias amplia o campo de visão dos motoristas. “Com as margens roçadas, o motorista tem uma visão ampla da estrada, podendo perceber um pedestre, ciclista ou até mesmo um animal que estiver às margens. É mais segurança para o trânsito”, afirmou.

No final de 2022, o DER realizou o serviço de microrrevestimento asfáltico na estrada de acesso ao Instituto Federal de Rondônia, para proporcionar a impermeabilização e rejuvenescimento do pavimento. O diretor-geral do Ifro, campus Ariquemes, Ênio Gomes da Silva agradeceu pela parceria do Governo de Rondônia na execução dos serviços de melhorias efetuados.

“Agradeço pela prontidão do DER, que sempre vem atendendo às nossas demandas. Atualmente, estamos com 3.500 alunos no campus Ariquemes e 140 servidores que têm acesso à unidade. Então, a manutenção da via, no microrrevestimento e agora na roçagem lateral da via beneficiaram toda a nossa comunidade, pois facilita o fluxo de veículos e diminui a possibilidade de acidentes de trânsito”, relatou.

Conforme o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, apesar da região estar vivenciando um período de chuvas constantes, os trabalhos de manutenção estão sendo realizados. “Nossos servidores percorrem as vias realizando a manutenção e garantindo a trafegabilidade. A RO-257, está recebendo os serviços de tapa-buracos, removendo imperfeições no asfalto causados pela força das águas, limpeza das margens com roçagem mecanizada da vegetação e reposição de placas de sinalização”, confirmou.

Fonte: Governo RO