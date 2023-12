Controladoria-Geral recebe reconhecimento por ação conjunta no projeto MP Itinerante por iniciativa de controle social

Com o intuito de reafirmar seu compromisso com a transparência e o fortalecimento social nas comunidades, a Controladoria-Geral do Estado (CGE), juntamente à outras instituições parceiras, recebeu uma moção de aplausos em reconhecimento a sua participação no Projeto MP Itinerante.

A iniciativa, organizada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), concentrou-se em fornecer informações essenciais às áreas mais remotas, com o objetivo de desenvolver e capacitar os indivíduos que desempenham funções cruciais na disseminação da conscientização sobre os controles, especialmente o Controle Social.

No período de 25 a 29 de setembro, a CGE esteve envolvida em ações voltadas à Educação e Conselhos Escolares, alinhando-se às áreas de atuação do Ministério Público. A proposta do projeto visou levar informações essenciais aos distritos mais remotos, concentrando esforços no desenvolvimento e empoderamento de indivíduos que desempenham um papel essencial na amplificação da conscientização sobre a atuação dos controles, com ênfase no Controle Social.

A auditora de controle interno da CGE, Gabriela Soares, comentou acerca da participação no projeto. “Nossa intenção não foi apenas informar, mas inspirar ações concretas. Ouvimos as demandas relacionadas às atividades de controle, aproveitando a oportunidade para estreitar o contato por meio da divulgação de canais de atendimento e ouvidorias. Desejamos que cada membro dessas comunidades se sinta capacitado e motivado a desempenhar um papel ativo na construção de um ambiente educacional mais robusto e inclusivo”, concluiu.

Um dos principais pontos em destaque foi a abordagem dos desafios enfrentados por essas comunidades, como a distância da Capital e a falta de acesso à internet e infraestrutura. A CGE não apenas identificou esses obstáculos, mas apresentou soluções, levando exemplos de atividades desenvolvidas em outros estados, além de compartilhar ideias e estratégias para incentivar a comunidade e fortalecer os conselhos escolares.

Fonte: Governo RO