CONVITEProjeto Rua de Lazer será realizado no bairro Tiradentes em Porto Velho

Evento vai proporcionar diversas atividades recreativas e esportivas aos moradores

O próximo sábado (5) será de ação social para os moradores do bairro Tiradentes na capital, com a realização do Projeto ‘Ser Mão’, da Associação Mão Amiga para Reeducando (Amare). O evento será realizado a partir das 8h, na rua Atenas, zona Leste, e o encerramento está previsto para às 12h.

Serão oferecidos vários serviços gratuitos para os moradores como, por exemplo, atendimento de psicologia, verificação de pressão e glicemia, corte de cabelo, distribuição de sacolinhas, refrigerantes e sorteio de bolas.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) participará da ação com o projeto Rua de Lazer, que vai oferecer diversas atividades recreativas para a população. Entre as brincadeiras estão pula-pula, corrida de saco, desenho, pintura facial, pebolim e outras. Já no esporte, crianças e adultos poderão participar de futebol, basquete, vôlei e outros.

O projeto Rua de Lazer oferece à população a oportunidade de recreação, esporte e atividades para as crianças, jovens e adultos na cidade de Porto Velho, transformando espaços em ambientes de convivência e estimulando a apropriação dos espaços públicos.

De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, essa ação vai ser uma oportunidade para os moradores do bairro Tiradentes conhecerem o projeto Rua de Lazer. “Vamos levar nossa caravana da alegria com várias opções de lazer e esporte para quem quiser participar e aproveitar uma manhã diferenciada com todas as nossas opções. Todos os moradores do bairro e região podem participar”, conclui Ivonete Gomes.

