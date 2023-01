Cooperação técnica entre o Governo de Rondônia e Israel é reforçada para 2023

Desde 2020 as relações comerciais entre o Governo de Rondônia e Israel vem se fortalecendo. A cooperação técnica foi reforçada para 2023 durante videoconferência realizada nesta quinta-feira (19), no Palácio Rio Madeira, com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, e o adido de agricultura da Embaixada de Israel, Ari Fischer. A reunião online foi coordenada pelo vice-governador e titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, Sérgio Gonçalves, que destacou as potencialidades do Estado.

Também estiveram presentes a coordenadora de atração de investimentos da Invest Rondônia Francirlene Santana e a gerente de relações internacionais Kívia Vilarim.

Em pauta estiveram assuntos ligados, principalmente, ao desenvolvimento econômico e tecnológico do Estado direcionados ao agronegócio, que é um dos maiores pontos de interesse entre Rondônia e Israel. Os israelenses são líderes mundiais em pesquisas e desenvolvimento agrícola, que resultam em um aumento significativo na quantidade e qualidade das lavouras do país.

“O governador Marcos Rocha em sua última visita a Israel já havia intermediado as negociações com empresas israelenses que anunciaram investimentos na ordem de 80 milhões de dólares na cadeia produtiva do tambaqui, que é uma das principais atividades econômicas no Estado”, destacou Sérgio Gonçalves.

INVEST RONDÔNIA

As tratativas seguem via Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, por meio da Invest Rondônia, que tem o papel de apresentar a imagem do Estado como um destino para novos empreendimentos. “Desta forma, estamos atraindo novos investidores e desenvolvendo novas tecnologias de alta produtividade. Israel, por exemplo, possui equipamentos inteligentes que pretendemos conhecer de perto. Isso inclui sistemas de irrigação, compostagem e biodigestores que utilizam adubos orgânicos”, revelou o vice-governador.

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, e o adido de agricultura da Embaixada de Israel, Ari Fischer, convidaram o governador Marcos Rocha, o vice-governador Sérgio Gonçalves, além de representantes da área do agronegócio para participar da Agritech, uma das maiores feiras do setor agrícola do mundo, realizada a cada 3 anos e que acontecerá em outubro em Israel. Além disso, conhecer também as experiências que vem sendo desenvolvidas na área da agricultura familiar na embaixada de Israel em Brasília.

“Nós temos em Brasília, um kibutz, que é uma forma de coletividade comunitária de Israel, onde são desenvolvidos projetos direcionados à área de agricultura, que são desenvolvidos pelo Instituto Volcani, que se assemelha à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, mas que em Israel é voltado para a pesquisa de plantas e a conservação da água e do solo”, explicou o embaixador.

RONDÔNIA DAY E RRS INTERNACIONAL

O vice-governador Sérgio Gonçalves retribuiu convidando as autoridades israelenses para participar do Rondônia Day, que será realizado no mês de março em Brasília para apresentar Rondônia a investidores e reforçou também o convite para a 10ª Rondônia Rural Show Internacional marcada para 22 a 27 de maio, no município de Ji-Paraná.

Fonte: Governo RO