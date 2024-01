Cooperativa “Comigo”, de Goiás, inaugura unidade de armazenamento de R$ 150 milhões

A Cooperativa “Comigo”, com sede em Rio Verde (GO), vai inaugurar uma nova unidade armazenadora de grãos, considerada a maior do Estado, no próximo sábado (20.01). A estrutura, localizada em Mineiros, no sudoeste goiano, terá capacidade de armazenamento estático para 3,3 milhões de sacas de soja e milho.

O investimento na nova unidade foi de R$ 150 milhões, a maior parte oriunda de recursos próprios da cooperativa.

“O produtor vai ter condições, facilidade e agilidade para entregar os grãos lá, é um investimento bastante expressivo”, disse, em nota, Antonio Chavaglia, presidente do conselho de administração da cooperativa. A Comigo recebe cerca de 20% da soja produzida em Goiás.

Além de grande, a unidade tem uma das estruturas mais modernas da cooperativa, com a automatização em todos os processos de recepção e secagem de grãos. O local contará com balanças, sistema de areação, termometria e dois secadores com capacidade para 150 toneladas por hora. A aposta da Comigo é que isso ajude a agilizar o processo de recebimento dos grãos e a reduzir as filas.

A escolha do município de Mineiros para instalação da unidade deve-se ao crescimento da economia nessa região. A expectativa é que o empreendimento gere 60 postos de empregos diretos, número que poderá dobrar durante os períodos de colheita.

Fonte: Pensar Agro