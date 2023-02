Coordenadores, residentes e gerentes de usinas do DER alinham novas ações e estratégias para 2023

O Encontro Técnico entre os coordenadores, residentes e gerentes de usinas dos setores do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem – DER, para alinhamento de novas ações e estratégias para o ano de 2023, começou na segunda-feira (27) e segue até 1° de março, no auditório da Escola Duque de Caxias, em Porto Velho.

Durante o evento, os coordenadores apresentam as orientações e procedimentos técnicos para melhorar o desempenho nos trabalhos executados pelo departamento, como ações necessárias para garantir a segurança dos servidores na realização das obras, processo de diárias, orçamentos, gestão dos servidores e todas as demandas necessárias para garantir o bom funcionamento das unidades.

O governador Marcos Rocha destaca a importância do encontro. “Esse é um momento de alinhamento entre as equipes para que os técnicos que compõem as residências regionais e usinas de asfalto do DER, trabalhem dentro das normas técnicas, entregando serviços de qualidade, com rodovias primárias e pavimentadas. A população anseia por serviços duradouros, ou seja, respeito com o recurso público e qualidade de vida para todos”, concluiu.

Além do evento, os residentes e gerentes das regionais do DER visitarão a sede administrativa da repartição, localizada no Palácio Rio Madeira – PRM, percorrendo todas as coordenadorias, que trabalham em conjunto às residências e usinas de asfaltos do DER, no interior.

De acordo com o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, “o objetivo do encontro é entender as demandas e gerar oportunidades de discussão de ideias com os residentes e gerentes, para que as intervenções aconteçam de forma padronizada e célere”, evidenciou.

Fonte: Governo RO