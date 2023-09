Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Rondônia intensifica o combate à violência doméstica

Unidade de Candeias do Jamari é construída com metodologia inovadora

Quase três meses após o início das obras dos novos fóruns digitais, as obras estão em estado avançado. Nesta semana, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, visitou a obra de Candeias do Jamari, uma das sete licitadas que serão entregues este ano. Acompanhado dos juízes auxiliares da Presidência, Rinaldo Forti, Guilherme Baldan e Ilisir Bueno, o presidente viu de perto a construção feita com metodologia inovadora Light Steel Frame, que consiste em estruturas montadas com mais agilidade e menos recursos. Além de Candeias, outros municípios que receberão os fóruns digitais em 2023 são Cujubim, Itapuã do Oeste e Alto Paraíso.

Equipe técnica da construtora e da Secretaria Administrativa do Tribunal apresentaram os espaços ao Presidente, onde a população será atendida. O prédio fica em localização privilegiada, próximo à prefeitura do município de Candeias do Jamari. O projeto arquitetônico moderno também foi pensado para a valorizar a região.

Para o Presidente, a concretização da obra simboliza o compromisso do Poder Judiciário de Rondônia de oferecer acesso à Justiça mesmo em locais onde não há sede de comarcas. Foram licitados sete fóruns, sendo que os primeiros quatro serão entregues este ano. Os prédios contam com espaço para realização de audiências e atendimentos de 16 instituições públicas parceiras. “Para o ano que vem, já há verba assegurada para continuar esse movimento de expansão de levar jurisdição aos locais mais distantes para que todos os habitantes do Estado de Rondônia tenham oportunidade de usufruir dos serviços jurisdicionais proporcionados pelo Poder Judiciário e seus parceiros”, acrescentou.

O Fórum Digital é uma unidade avançada da Justiça Estadual e parceiros, que proporcionam às pessoas que vivem em localidades que não são sedes de comarcas utilizar os serviços públicos, por meio da tecnologia. O objetivo é atender à população que reside mais distante e, sobretudo, aos que não dispõe ou têm dificuldade com a tecnologia. Os primeiros fóruns já em funcionamento foram instalados em Mirante da Serra e no distrito de Extrema.

Sustentabilidade

A tecnologia definida pela Administração do Poder Judiciário para a construção tem vantagens de economia de 30% nos custos com a fundação da obra e mão de obra. Outra vantagem dessa tecnologia é a rapidez na construção, até novembro de 2023 as obras estarão concluídas.

Outro diferencial é a sustentabilidade, tendo em vista o uso mínimo de água e cimento e geração de poucos resíduos, além do material ser reciclável. As estruturas, portanto, são montadas com agilidade e com menos recursos.

Innovare

Em 2022, o Poder Judiciário de Rondônia foi o vencedor do Prêmio Innovare, na categoria Inovação e Acesso à Justiça, com essa prática do Fórum Digital. O reconhecimento em nível nacional da iniciativa foi por intermédio do Conselho Nacional de Justiça, que destacou o Fórum Digital como uma das boas práticas a serem replicadas pelos tribunais brasileiros com o objetivo de ampliar o acesso dos cidadãos ao Judiciário.

