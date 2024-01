Cooxupé realiza a feira do Cerrado 2024 com foco em sustentabilidade

O Ministério da Fazenda anunciou a criação de uma linha de crédito emergencial destinada às cooperativas de produtores de leite. A medida, que envolve a realocação de recursos do Plano Safra 2023/24, disponibilizará um total de R$ 707 milhões para o setor.

Esta linha de crédito, nomeada como Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro Giro) Faixa 2, tem o objetivo de oferecer suporte financeiro aos produtores que estão enfrentando dificuldades devido ao baixo preço do leite. De acordo com as condições estabelecidas, os empréstimos estarão disponíveis com uma taxa de juros de 8% ao ano e poderão ser parcelados em até 60 vezes. Além disso, os produtores terão um período de carência de 24 meses antes de iniciar o pagamento das parcelas.

A implementação dessa linha de crédito emergencial foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em dezembro. Para a operacionalização dos financiamentos, foram designadas duas instituições financeiras: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco do Brasil (BB). O BNDES será responsável por administrar um montante de R$ 507,485 milhões, enquanto o Banco do Brasil disporá de R$ 200 milhões para emprestar.

Os produtores de leite interessados poderão solicitar os empréstimos até o dia 30 de junho, buscando alívio financeiro frente aos desafios impostos pelo atual cenário econômico no setor lácteo.