COP27: ‘É preciso agir com urgência’, diz Biden sobre crise climática

Reprodução/Twitter Joe Biden durante discurso na COP27

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , fez uma rápida participação na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP27 , nesta sexta-feira (11) e alertou que lutar contra o problema é “imperativo” para o mundo. O evento está sendo realizado na cidade de Sharm el-Sheik, no Egito.

“A crise climática atinge a segurança humana, econômica e social. É preciso agir com urgência. A guerra da Rússia aumenta essa exigência de uma transição para que o mundo abandone a dependência dos combustíveis fósseis”, afirmou aos presentes.

Biden ainda pediu desculpas pelo ex-presidente do país Donald Trump ter retirado os EUA do Acordo de Paris sobre o clima. Um dos primeiros atos do democrata, assim que foi eleito, foi recolar os norte-americanos no pacto.





Nesse momento, o mandatário ressaltou as ações tomadas nos últimos dois anos por Washington e lembrou da aprovação do maior pacote financeiro para o setor ambiental do país aprovado recentemente pelo Congresso.

“Os Estados Unidos vão cumprir com os objetivos de redução das emissões de gases poluentes até 2030. O meu compromisso com o clima é inquebrável e nós vamos fazer a nossa parte para evitar o inferno climático”, ressaltou ainda.

O líder norte-americano ainda anunciou que vai dobrar o compromisso financeiro com o fundo de adaptação climática, com um novo apoio de US$ 150 milhões para os países africanos.

Fonte: IG Mundo