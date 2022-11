COP27: Lula se reúne com representantes climáticos dos EUA e da China

Ricardo Stuckert Lula se encontrou com lideranças na COP27

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou nesta terça-feira (15) com os representantes climáticos dos Estados Unidos , John Kerry, e da China , Xie Zhenhua, na Cúpula do Clima das Nações Unidas. A COP27 está ocorrendo desde semana passada no Egito.

Nas duas reuniões, o petista afirmou aos dois líderes internacionais que quer colocar novamente o Brasil no centro da discussão sobre meio ambiente. Ele relatou que debaterá questões climáticas sem discurso negacionista e propondo ações baseadas na ciência.

“Me reuni agora há pouco com John Kerry, dos EUA, e Xie Zhenhua, da China, que representam seus países, as duas maiores economias do mundo, no debate climático na COP27”, escreveu Lula no seu perfil no Twitter.

Na quarta (16), o petista estará no evento Carta da Amazônia. Gladson Cameli (PP), do Acre; Mauro Mendes (União Brasil), do Mato Grosso; Helder Barbalho (MDB), do Pará; Wanderlei Barbosa (Republicanos), do Tocantins; e Marcos Rocha (União Brasil), de Rondônia conversarão com o presidente eleito e vão dialogar para que se faça uma aliança com o governo federal para preservar a floresta. No mesmo dia, Lula fará um pronunciamento oficial na “zona azul” às 22h15 no horário de Brasília.

Na quinta (17), o futuro chefe do Executivo federal conversará com representantes da sociedade civil e se reunirá com representantes do Fórum Internacional dos Povos Indígenas/Fórum dos Povos sobre Mudança Climática.

Lula e as promessas na COP27

O futuro chefe do Executivo federal tem sinalizado que sua gestão irá adotar políticas públicas para que o combate ao desmatamento da Amazônia seja bem sucedido. O posicionamento de Lula tem como principal objetivo conquistar o respaldo internacional para colocar suas ações em prática.

O petista tem avisado ao mundo que trabalhará para que chegue a zero o desmatamento na Amazônia e a emissão zero de gases que ocasionam no efeito estufa na matriz energética. Ele ainda se esforça para que empresários explorem a região de maneira sustentável.

O presidente eleito ainda sinalizará que adotará medidas rígidas para acabar com o garimpo ilegal em terras indígenas. Ao longo dos últimos dois anos, Lula demonstrou muita insatisfação com as medidas adotadas por Bolsonaro. Na avaliação dele, o atual governo desmontou políticas públicas na área, o que facilitou ações criminosas de garimpeiros.

Uma das suas promessas de campanha para acabar com o garimpo ilegal é a criação do Ministério dos Povos Originários. A deputada federal eleita Sônia Guajajara é a favorita para ocupar a pasta. Ela é vista como uma figura política preparada para apresentar medidas que protejam os indígenas.

Lula vai propor na COP27 que o Brasil seja a sede da COP30, que ocorrerá em 2025. O petista é esperado com enorme expectativa por autoridades de diversos países.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo