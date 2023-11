COP28: Emirados Árabes planeja promover acordos petrolíferos, diz site

Reprodução/ENGIE – 09.06.2023 A COP28 acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos

Nesta quinta-feira (30), acontece nos Emirados Árabes Unidos a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), com o intuito de reunir os líderes mundias para discutir as questões climáticas. Entretanto, documentos vazados mostram que o país anfitrião planeja reuniões com governo para promover acordos com as empresas nacionais de petróleo e gás. A informação foi divulgada pelo jornal The Guardian.

O encontro mundial será dirigido pelo Sultão Al Jaber, que é o presidente-executivo da empresa petrolífera nacional Adnoc e o enviado climático dos Emirados Árabes Unidos. A posição dupla de Al Jaber é criticada pelo conflito de interesses que ela gera.

O jornal britânico já havia informado que os campos estatais de petróleo e gás nos Emirados Árabes queimavam gás diariamente, mesmo com a promessa há 20 anos de uma política de queima zero na rotina.

Os documentos vazados foram obtidos pela Center for Climate Reporting (CCR), e mostram documentos informativos preparados pela equipe que coordena a COP28 antes das reuniões bilaterais com 27 líderes mundias. Esses preparativos são feitos como parte do processo diplomático com os governantes. Entretanto, no briefing, além dos assuntos relacionados às negociações climáticas, a equipe acrescentou nos “pontos de discussão” e “perguntas” sobre a Adnoc e a Masdar — empresa de energia sustentável, também presidida por Al Jaber.

A BBC informou que o briefing inclui nos pontos de discussão 15 países que a Adnoc pretende trabalhar na extração de petróleo e gás. Alguns exemplos são a China, Moçambique, Canadá e Austrália, dizendo que a empresa está “disposta a avaliar conjuntamente as oportunidades internacionais de GNL [gás natural liquefeito]”. Outro exemplo é a Colômbia, onde a Adnoc diz “estar pronta” para ajudar no desenvolvimento das reservas de petróleo e gás.

Vale ressaltar que os cientistas afirmam que o mundo já possui planos para uma queima de petróleo e gás natural maior do que é segura, reforçando que não se deve fazer nenhum novo projeto de exploração de combustível fóssil.

Ao CCR, doze nações disseram que não falaram de acordos nas reuniões bilaterais ou que sequer elas ocorreram. Outras doze não comentaram sobre a questão.

Um porta-voz da equipe da COP28 disse: “Os documentos mencionados são imprecisos e não foram utilizados pela Cop28 nas reuniões”. Ele completa: “As reuniões privadas são privadas e não comentamos sobre elas”.

Fonte: Internacional