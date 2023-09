Copa América de Futebol Society reúne seleções Internacionais em Rondônia

A Copa América de Futebol Soccer Society teve início na quinta-feira (7), e se estende até domingo (10), no Estádio Aluísio Ferreira, na Capital. A competição internacional é realizada com o apoio do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel e reúne seleções do Uruguai, Paraguai, da Argentina e Brasil, marcando uma nova era ao esporte no Estado. A entrada para os jogos é um quilo de alimento não perecível. O torneio oficial é promovido pela Federação Internacional de Soccer Society – Fifos, em conjunto à Federação Rondoniense de Soccer Society, em Porto Velho.

PLACAR

No primeiro jogo da Copa, realizado na quinta-feira, a disputa foi entre Paraguai e Argentina. Os argentinos venceram pelo placar de 2 a 0. O jogo seguinte foi entre Brasil e Uruguai, sendo a seleção brasileira que levou a melhor, com um placar folgado, vencendo a disputa com seis gols. Na sexta-feira, às 10h, entraram em campo, as seleções do Paraguai e Uruguai, e às 11 horas, a seleção brasileira novamente em campo, contra a Argentina para enfrentar a disputa. A final dos jogos acontece no domingo (10), às 10 horas.

Para o governador do Estado, Marcos Rocha, a realização da Copa em Rondônia deixa um legado positivo ao esporte. “É com grande satisfação que Rondônia recebe a Copa América de Futebol Society, um evento esportivo de relevância internacional. Nossa gestão está comprometida em fomentar e incentivar o esporte, reconhecendo o potencial de nossos atletas e a importância do esporte na transformação de vidas”, enfatizou.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes destacou a importância deste evento para o esporte em Rondônia. “Nosso Estado tem atletas com potencial extraordinário no esporte. Parabenizamos à Federação Society de Rondônia pelo profissionalismo e organização, por acreditarem no crescimento do futebol society para a nossa região”, finalizou.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira, 7 de setembro:

10h: Paraguai 0 x 2 Argentina

11h: Brasil 6 x 0 Uruguai

Sexta-feira, 8 de setembro:

10h: Paraguai x Uruguai

11h: Brasil x Argentina

Sábado, 9 de setembro:

10h: Argentina x Uruguai

11h: Brasil x Paraguai

Domingo, 10 de setembro:

Jogo final – às 10h.

Fonte: Governo RO