Copa: como lidar com a ansiedade nas partidas decisivas do Brasil?

A Copa do Mundo do Catar está chegando na sua reta final e, para a alegria dos brasileiros, a Seleção comandada por Tite está viva pelo sonho do hexa. O próximo compromisso será nesta sexta-feira (9), em partida válida pelas quartas de final, contra a Croácia.

Por se tratar de um evento que mobiliza uma grande massa, os jogos do mundial tendem a gerar muita expectativa nos torcedores, ainda mais no Brasil, conhecido como o país do futebol. O país carrega, contudo, outro rótulo que pode estar ligado às partidas da Copa: o de ser o mais ansioso do planeta.

De acordo com dados divulgados pela OMS, cerca de 10% da população brasileira, aproximadamente 18 milhões, convive com o transtorno de ansiedade. Logo, diante da fase final do torneio de seleções, como os torcedores brasileiros podem lidar com a ansiedade e o nervosismo antes, durante e após os próximos jogos?





Segundo a psicóloga Vanessa Gebrim, especialista em psicologia clínica, a ansiedade gerada pela Copa do Mundo tende a ser ainda maior em pessoas que nutrem desde antes um fanatismo pelo futebol.

“O futebol no nosso país é visto culturalmente como algo muito forte, ele está muito enraizado. Com a Copa do Mundo, isso acaba ficando mais aflorado. Então principalmente quem já tem um fanatismo e tem uma empolgação muito grande com esse esporte, nesta competição isso é potencializado ainda mais”, ressalta Gebrim, Pós-Graduada pela PUC-SP.

Ela destaca ainda que o fato do Brasil estar passando por um período político e social turbulento faz com que a população intensifique a busca por alegria, por momentos de glória que possam, de certa maneira, compensar todas essas dificuldades atuais. “É um momento onde todo mundo, apesar das diferenças, se torna igual. Então isso potencializa ainda mais as emoções”, completa.

Como prevenir possíveis crises de ansiedade?

No que diz respeito à prevenção de possíveis crises de ansiedade que podem ser desencadeadas durantes as partidas da seleção brasileira, uma das orientações refere-se ao que os torcedores devem ou não consumir no período que antecede o jogo.

“As pessoas devem evitar substâncias psicoativas que são excitantes no sistema nervoso central, como café e energético. O álcool também é um psicoativo, e por isso pode potencializar emoções”, enfatiza a Dra. Denise Ayres d’Avila, psicóloga e membro da Doctoralia.

Vanessa, por sua vez, recomenda uma rotina antiestresse nos dias de compromissos da Seleção na Copa. Ela sugere exercícios de yoga e até mesmo escutar músicas mais tranquilas antes de acompanhar o time brasileiro.

Sinais que podem preocupar

As especialistas também deram dicas de alguns sinais físicos de ansiedade aos quais os torcedores devem ficar atentos durante os jogos. Elas jogam luz sobre o fato de que muitas pessoas que sentem dor no peito em situações de nervosismo procuram os médicos por acharem que estão um infartando , quando, na verdade, se trata de uma crise de ansiedade.

“Durante a partida a pessoa também deve estar atenta aos sinais, como estar suando demais e estar nervoso demais. A aceleração do coração, o suor excessivo e a mente mais agitada são os sinais mais óbvios. Mas existem outros sinais que são mais sutis, como o formigamento da pele e a sensação de que está meio que flutuando”, afirma Denise.

Tomaz Silva/Agência Brasil Suor excessivo e aceleração dos batimentos cardíacos são sinais de uma possível crise de ansiedade durante o jogo





“Todo mundo tem ansiedade, ansiedade não é um problema, ela faz parte da vida. O que a gente considera um problema é o transtorno de ansiedade, que é esse excesso que provoca um sofrimento físico em detrimento da mente”, complementa.

Gebrim aponta também que as pessoas que ficam mais ansiosas durante as partidas podem apresentar até mesmo náuseas, ressecamento da boca e dificuldade para respirar.

Como reagir diante de uma crise de ansiedade

Caso mesmo com as técnicas de prevenção e se atentando aos sinais iniciais de uma crise a pessoa venha a ter o diagnóstico mais sério, uma das principais orientações refere-se ao controle da respiração.

“Existem técnicas de respiração que são muito efetivas no controle da ansiedade, como a respiração diafragmática. Além disso, vale a pena dar uma volta, distrair a mente e trazer esse equilíbrio. Porque a crise de ansiedade dura alguns minutos, contudo, em caso de persistir o problema e a pessoa não conseguir lidar com esse controle, ela deve procurar um médico”, diz Vanessa.

“Conta até cinco inspirando, segura a respiração por cinco segundos, solta em cinco segundo o ar, isso faz com que você consiga dar uma calibrada nos sintomas da ansiedade”, pontua Denise.

Passando, ou não, por uma crise, as duas psicólogas reforçam a necessidade dos torcedores entenderem que, apesar de mexer muito com as emoções, aquele momento logo vai passar, com a seleção brasileira atingindo ou não o êxito na competição.

“Existe uma expectativa muito grande em cima do hexacampeonato neste ano, mas é um jogo, só um vai ganhar e tudo pode acontecer”, finaliza a psicóloga membro da Doctoralia.

