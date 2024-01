Copa do Brasil: Sorteio define confrontos da primeira fase

A CBF realizou nesta terça-feira (30) o sorteio dos 40 confrontos da primeira fase da Copa Betano do Brasil 2024. O evento foi realizado na sede da entidade, e contou com a apresentação de Lizandra Trindade e Anne Barreto. A data base para os jogos é 21 de fevereiro. A Diretoria de Competições da CBF divulgará posteriormente a tabela detalhada.

A definição dos duelos leva em consideração os critérios previamente estabelecidos pelo Departamento de Competições da CBF. Os 80 clubes classificados para a Primeira Fase foram divididos em oito potes, com dez equipes em cada, identificados de A até H, seguindo o Ranking Nacional de Clubes (RNC). Os dez times melhores ranqueados integram o pote A, os dez seguintes ocupam o pote B e assim por diante até chegar ao pote H. Os 40 confrontos sorteados respeitam a seguinte regra: A x E, B x F, C x G e D x H.

O primeiro confronto sorteado foi entre clubes do pote E e do pote A, que foram identificados como Grupo 1. O confronto seguinte definido foi entre clubes do pote D e H, correspondente ao Grupo 2. Equipes dos potes B e F e C e G representam os Grupos 3 e 4, respectivamente. Os vencedores dos Grupos 1 e 2 se enfrentam na segunda fase da competição. A regra se repete aos times dos Grupos 3 e 4 e assim sucessivamente.

Sorteio definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil.

O formato dos duelos será em jogo único, com o mandante sendo o time com posição inferior no Ranking Nacional de Clubes. Vitórias simples garantem o time na próxima fase da competição mais democrática do Brasil, e o time visitante tem a vantagem do empate.

A edição de 2024 da Copa Betano do Brasil conta com nove equipes estreantes: Água Santa-SP, Amazonas-AM, Audax-RJ, Capital-TO, Grêmio Sampaio-RR, Itabuna-BA, Manauara-AM, Olaria-RJ e Petrolina-PE.

Confira os 40 confrontos da Copa Betano do Brasil 2023:

Chave 1

Sousa (PB) x Cruzeiro (MG)

Petrolina (PE) x Cascavel (PR)

Chave 2

Anápolis (GO) x Tombense (MG)

Nova Venécia (ES) x Botafogo (SP)

Chave 3

Cianorte (PR) x Corinthians (SP)

Olaria (RJ) x São Bernardo (SP)

Chave 4

Humaitá (AC) x Sampaio Corrêa (MA)

Maranhão (MA) x Ferroviário (CE)

Chave 5

Fluminense (PI) x Fortaleza (CE)

Manauara (AM) x Retrô (PE)

Chave 6

Porto Velho (RO) x Remo (PA)

River (PI) x Ypiranga (RS)

Chave 7

Real Noroeste (ES) x Cuiabá (MT)

Audax Rio (RJ) x Portuguesa (RJ)

Chave 8

Treze (PB) x ABC (RN)

Grêmio Sampaio (RR) x Brusque (SC)

Chave 9

Maringá (PR) x América (MG)

Independente (AP) x Amazonas (AM)

Chave 10

Operário (MS) x Operário (PR)

Villa Nova (MG) x Aparecidense (GO)

Chave 11

Moto Club (MA) x Bahia (BA)

Portuguesa Santista (SP) x Caxias (RS)

Chave 12

Trem (AP) x Sport (PE)

Murici (AL) x Confiança (SE)

Chave 13

Marcílio Dias (SC) x Vasco (RJ)

Água Santa (SP) x Jacuipense (BA)

Chave 14

São Luiz (RS) x Ituano (SP)

Costa Rica (MS) x América (RN)

Chave 15

União (MT) x Atlético (GO)

Real Brasília (DF) x São Raimundo (RR)

Chave 16

Rio Branco (AC) x CRB (AL)

Athletic (MG) x Volta Redonda (RJ)

Chave 17

Águia de Marabá (PA) x Coritiba (PR)

Capital (TO) x Tocantinópolis (TO)

Chave 18

Operário VG (MT) x Criciúma (SC)

Itabaiana (SE) x Brasiliense (DF)

Chave 19

ASA (AL) x Internacional (RS)

Itabuna (BA) x Nova Iguaçu (RJ)

Chave 20

Iguatu (CE) x Juventude (RS)

Ji-Paraná (RO) x Paysandu

Antes do início do sorteio, o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, parabenizou os 92 times pela classificação para a competição mais democrática do país e ressaltou que a premiação para a edição de 2024 será ainda maior que a de 2023.

“Essas 92 equipes têm um compromisso deempolgar seus torcedores, de fazerem umacompetição com muita disciplina, combateà violência nos estádios, fora dos estádios,juntamente com os seus presidentes defederações, e com respeito a todos,principalmente a qualquer tipo dediscriminação”, reforçou.

“Em 2023, tivemos o recorde de premiação em todas as fases da competição e, em 2024, esse recorde será quebrado. Desde a primeira fase até a finalíssima, são mais receitas para os clubes participantes e a gente deseja que possam fazer investimentos, principalmente na gestão e na qualificação técnica de seus elementos, para que também possamos ter um recorde de torcedores na Copa do Brasil”, acrescentou.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues



A partir da terceira Fase, os confrontos terão jogos de ida e volta e haverá a entrada de 12 equipes, classificadas de acordo com o Regulamento Específico da Competição: Fluminense, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, Red Bull Bragantino, Ceará, Goiás, Vitória, Athletico, além do São Paulo, atual campeão da Copa Betano do Brasil.

Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino conquistaram a vaga pela participação na Libertadores de 2024. O Ceará está na Copa do Brasil graças ao título da Copa do Nordeste, mesmos casos do Goiás e a Copa Verde e o Vitória com o Brasileirão Série B. Já o Athletico se garantiu pela colocação no Brasileirão Série A 2023.

