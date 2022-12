Copa do Mundo 2022: cinco finais possíveis no Catar

Com uma rodada eletrizante neste sábado, a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 terá como últimas duas partidas das quartas de final neste sábado. Com os tempos que ainda estão vivos na competição, são várias possibilidades de confrontos que vão certamente fazer uma decisão fantástica, marcada para daqui a dois domingos, no Estádio Lusail.

Esta já é responsável por algumas das maiores partidas e fábulas individuais da história da Copa do Mundo. A Argentina superando a derrota da Arábia Saudita para chegar entre os quatro melhores; os três gols de Gonçalo Ramos em seu primeiro jogo como titular por Portugal, marcando o primeiro hat-trick em um jogo da fase de mata-mata desde 1990; as defesas do goleiro croata Dominik Livakovic acabando com o sonho do hexa do Brasil – nada do que tem esperado no Catar era previsível. Por causa disso, fiz uma lista de cinco possíveis confrontos incríveis que podem acontecer neste grande final.

Argentina x Portugal

Que previsão maravilhosa, com os dois maiores jogadores do futebol mundial nos últimos 15 anos se enfrentando diretamente pelo título que ambos mais querem.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ganharam tudo jogando pelos seus clubes, várias vezes. Eles também venceram títulos continentes por seus pertencentes. Mas nenhum deles chegou ao ápice da glória de levantar a taça da Copa do Mundo.

Este deveria ser o Mundial em que daríamos um adeus respeitoso a alguns dos maiores jogadores de todos os tempos, a Copa do Mundo em que Messi, Ronaldo e Luka Modric, entre outros, passariam o bastão de forma graciosa para as jovens estrelas Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Cody Gakpo.

No entanto, ainda não é hora de subestimar os craques mais vividos, já que eles podem muito bem coroar as suas carreiras maravilhosas com o maior título de todos.

Croácia x França

Não foram muitas as pessoas que apostaram numa final entre Croácia e França no Mundial da Rússia, e menos pessoas ainda colocaram esse confronto numa possível decisão no Qatar.

A Croácia, no entanto, está a seguir quase que exatamente os mesmos passos que deram na Rússia, superando os adversários e tendo nervos de aço na hora de decidir as partidas na fase eliminatória.

A França tem um grande adversário nas quartas de final, a Inglaterra, mas com Mbappé em fase primorosa, o tempo de Didier Deschamps para estar saltos numa passada perfeita rumo à decisão.

Duas vezes não fazem duas finais seguidas desde Alemanha Ocidental e Argentina, que se enfrentaram nas decisões de 1986 e 1990. Depois de um confronto espetacular, com seis gols, que aconteceu da última vez, ninguém vai reclamar se França e Croácia se enfrentarão novamente na grande decisão.

Croácia ou Argentina x Marrocos

Marrocos garantiu o lugar como um dos maiores times da competição, independente do que acontecerá nos próximos jogos.

Mas a equipa de Walid Regragui – que deu mostras de ser igualmente corajosa, mesquinho e expressivo – não deve estar com medo de tirar da França o favoritismo para este Mundial.

Marrocos está mantendo vivas as esperanças tanto da África quanto do mundo árabe. Se derrotar Portugal nas quartas, será a primeira seleção dessas regiões com menor expressão no futebol a chegar a uma semifinal da Copa do Mundo. As comemorações, depois de uma amostra após a vitória nas oitavas sobre a Espanha, serão longas e entusiasmadas. Imagine o que pode acontecer se eles chegarem ao final.

O significado de um feito deste tamanho não pode ser medido. Isso vai fazer os territórios emergentes do futebol acreditarem que podem competir com as grandes potências; que podem, também, ser quem vai receber os troféus das grandes competições.

Argentina x Inglaterra

Esse confronto poderia reverberar paixões por toda a Inglaterra. Questionado, anos depois da derrota dos ingleses na semifinal da Copa de 1990, na Itália, para a Alemanha Ocidental, se ainda pensava naquele dia, o treinador da Seleção Inglesa na ocasião, Bobby Robson, disse: “Não, apenas cinco vezes por dia ”.

O mesmo sentimento se aplica aos torcedores ingleses que têm idade o bastante para se lembrarem da derrota no México, em 1986, após a famosa ‘La Mão de Deus’ de Diego Maradona. Em 1998, a Argentina acabou com os sonhos da Inglaterra ao vencer nas oitavas na disputa de pênaltis, após uma partida brutal e brilhante em que David Beckham recebeu um dos cartões vermelhos mais comentados da história da Copa do Mundo. No entanto, houve uma espécie de vingança para Beckham quando ele marcou o único gol da partida entre as duas ficaram quatro anos depois, na fase de grupos.

Uma final entre Argentina e Inglaterra, no entanto, seria algo diferente de tudo o que já aconteceu. Seria também algo que ficaria no pensamento de todos nós durante vários anos.

Argentina x França

O rei contra o sucessor do trono. Messi está em uma missão para coroar uma das carreiras mais primorosas da história do futebol com o título da Copa do Mundo, com o qual ele sonhava desde que começou a disputar o Mundial, há 16 anos.

O mais perto que ele chegou foi no Brasil, em 2014, quando a Argentina perdeu a final com o gol de Mario Götze, o ‘milagroso’ talismã do técnico alemão Joachim Löw, que balançou como redes na prorrogação. Mbappé, o segundo mais jovem a marcar um gol apenas depois de Pelé, poderia brigar por esse título hoje.

O velocíssimo atacante de 23 anos já tem um título. Messi, claro, poderia pensar em dizer, na sua quinta Copa, ‘é a minha vez’. Teremos o primeiro título de Messi ou o segundo de Mbappé em uma Copa do Mundo? Seria incrível descobrir.

Fonte: Agência Esporte