Redação EdiCase Copa do Mundo: 5 ensinamentos que os jogos podem passar para as crianças

A Copa do Mundo do Catar tem despertado fortes sentimentos em todo mundo que ama futebol. A euforia, que já acontece com os adultos, também mexe muito com as crianças que estão torcendo pelo Brasil. Além disso, as escolas costumam promover essa tradicional festa com toda a emoção e o envolvimento dos pequenos. É por lá que dá para aproveitar o campeonato e ensiná-los alguns comportamentos parecidos aos de dentro do gramado.

Para isso, Miriam Dantas, coordenadora pedagógica da Mind Lab, empresa que visa mudar a realidade socioeconômica e educacional do Brasil, incluindo a abordagem socioemocional no dia a dia das escolas, dá dicas de como trabalhar tais ensinamentos. Confira!

1. Trabalho em equipe

A Copa é o exemplo real de como é necessário saber trabalhar em equipe. O goleiro não ganha se o artilheiro não fizer o gol, e o artilheiro não ganha se o goleiro não defender a bola. Ou seja, no campo ou na escola, saber trabalhar em grupo é mais que preciso. Portanto, ensinar as crianças sobre compartilhar e retribuir é o primeiro passo para tornar isso recorrente entre os alunos.

2. Entender as competências de cada um

Esse ponto se completa com a dica anterior. Assim que os pequenos começarem a entender a importância do trabalho em grupo, as habilidades de enxergar as competências dos colegas também farão parte do cotidiano. Para ter um bom trabalho em grupo , todos precisam colaborar, cada um com sua criatividade e seu desempenho.

3. Disciplina

Com toda certeza, os atletas convocados para os jogos não conquistaram esse lugar com pouca disciplina; muito pelo contrário, tiveram que estudar, treinar e confiar neles para conquistar esse lugar. Logo, ensinar as crianças sobre a importância da disciplina a partir dos exemplos dos jogadores da Copa é um ótimo incentivo.

4. Sentimentos de derrota e ansiedade

Esse ponto é superimportante, uma ótima lição para refletirmos sobre a Copa com os pequenos. Ensiná-los sobre os próprios sentimentos está entre as etapas mais importantes da vida, visto que é preciso lidar com isso também na rotina. “Investir em estratégias de ensino de habilidades socioemocionais é uma boa alternativa para os pequenos”, argumenta Miriam.

5. Lutar pelos seus sonhos

Por fim, mas não menos importante, compartilhar a histórias dos jogadores para as crianças é resgatar a esperança dos sonhos de cada um. Então, aconselha-se que os professores tragam isso à sala de aula. “A criança tem a inocência e a leveza de sonhar grande, então deixe-as”, conclui.

Miriam ainda reforça que a Copa também pode ser exemplo na aprendizagem dos estudos, como nas aulas de Geografia, ensinando sobre a cultura e os procedimentos que os atletas precisam fazer para estar no Catar. Em inglês, ter a referência que é uma língua utilizada mundialmente, assim como na Copa, pode despertar mais interesse dos alunos em aprender e conquistar esse sonho.

Por Grazieli Binkowski

Fonte: IG SAÚDE