COPA ZICO – Congresso técnico define disputas da Copa Zico em Porto Velho

São 896 atletas inscritos no torneio que vai até o dia 14 de dezembro

Aconteceu na manhã desta segunda-feira (28) a reunião técnica com os coordenadores da Copa Zico do Rio de Janeiro e representantes de Porto Velho e distritos. No encontro foram definidos os confrontos da Copa que terá início no dia 30 de novembro, e também foram discutidos os critérios sobre os destaques da competição, que serão levados para o Rio de Janeiro.

“Demos o pontapé fazendo o congresso e realizando o sorteio das etapas, que vai ser uma etapa classificatória para a fase final. Falamos do regulamento, da documentação, datas e horários. Por fim, a discussão de como a bola vai rolar nesses dias de campeonato e, claro, sem esquecer de ressaltar a importância da competição para as crianças, que ao final, além de terem a possibilidade de serem premiadas ainda conhecerão nosso ídolo maior, o Zico”, explica Thiago Augusto, coordenador-geral da Copa Zico Porto Velho.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), Ivonete Gomes, esse foi o principal passo dado para abrir oficialmente a Copa Zico em Porto Velho. “Junto ao congresso técnico temos o sorteio das cores: são 22 cores de uniformes que serão distribuídos para as nossas crianças, de todas as categorias. Os jogos começam dia 30, a final será no dia 14 e é uma grande vitrine para os nossos atletas. Quando o Zico pensou nessa Copa, ele pensou diretamente no futuro desses atletas, dos nossos talentos, e são duas palavras que estão dentro do programa Talentos do Futuro, que criamos em Porto Velho e dá destaque a esses novos atletas o ano inteiro”.



Os jogos contam com a participação de 896 atletas do programa de iniciação esportiva Talentos do Futuro, de Porto Velho e dos distritos da BR e do baixo Madeira, sendo 64 equipes, nas categorias sub-11 (idade de 9 a 11 anos), sub-14 (idade de 12 a 14 anos) e sub-17 (de 15 a 17 anos).

A Copa Zico será realizada através de recursos de emenda parlamentar do deputado federal Léo Moraes e do patrocínio da empresa Urbano Norte.

