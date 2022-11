Coreia do Norte dispara quatro novos mísseis neste sábado

Divulgação/Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Norte Aeronaves da força aérea da Coreia do Norte

A Coreia do Norte lançou quatro mísseis balísticos de curto alcance neste sábado (5), de acordo com o Exército sul-coreano. Esses lançamentos se somam a vários outros realizados ao longo da semana, e ocorrem após manobras aéreas organizadas pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul. As informações são da AFP.

O lançamento foi detectado pelo Exército sul-coreano “a partir de Tongrim, na província de Pyongan do Norte, em direção ao Mar Amarelo”, de acordo com nota oficial. Ao longo de toda a semana, foram cerca de 30 disparos, tendo um míssil atingido águas do território da Coreia do Sul.

Para os EUA e a Coreia do Sul, esses lançamentos podem resultar em um teste nuclear da Coreio do Norte, que não realiza operações do tipo desde 2017.

Os dois países realizaram testes aéreos nesta semana que, de acordo com especialistas ouvidos pela AFP, incomodaram o regime comunista norte-coreano liderado por Kim Jong Un.

A Coreia do Norte encara os exercícios aéreos estadunidenses como uma “ameaça significativa”, já que mostram caças modernos, contra a antiga frota norte-coreana. A Força Aérea do país é considerada seu ponto fraco militar.

Fonte: IG Mundo