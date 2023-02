Coreia do Norte faz disparo de míssil não identificado no Mar do Japão

A folia oficial de Momo começa hoje (18) na capital paulista, e alguns serviços públicos fecham, mas outros não param, como a vacinação, as unidades básicas de Saúde integradas e os hospitais municipais.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que, na segunda-feira (20) e terça-feira (21) de carnaval, assim como na Quarta-Feira de Cinzas (22), até ao meio-dia algumas unidades na capital estarão com funcionamento alterado em função do ponto facultativo estabelecido pela Prefeitura de São Paulo.

Estarão abertos equipamentos como Assistência Médica Ambulatorial (AMA)/Unidade Básica de Saúde (UBS) Integrada, além dos hospitais municipais e prontos-socorros municipais. Na quarta-feira, as unidades básicas de Saúde (UBS) também voltam a abrir normalmente a partir das 12h.

Os hospitais veterinários públicos das regiões norte, leste e sul da capital funcionam normalmente na segunda-feira e na quarta-feira, enquanto a unidade oeste permanecerá fechada nos três dias.

Vacinação

As campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem normalmente neste sábado e também na segunda-feira e na terça-feira nas assistências médicas ambulatoriais (AMA)/unidades básicas de Saúde (UBS) integradas, sempre das 7h às 19h, e na quarta-feira (22) voltam também as UBS a partir das 12h.

A imunização contra a covid-19 está disponível para todas as faixas etárias a partir dos 6 meses. Para primeira dose de reforço estão elegíveis pessoas acima de 5 anos de idade, desde que tenham tomado a última dose do esquema vacinal há, pelo menos, 4 meses. Já a segunda dose de reforço da vacina está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade que recebeu a primeira dose de reforço há, pelo menos, 4 meses, enquanto a terceira dose de reforço está disponível para pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos de idade.

Multivacinação infantil

Na vacinação voltada ao público infantil estão disponíveis imunizantes como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

A campanha de vacinação contra a poliomielite é dirigida a crianças a partir de 1 ano até 4 anos e 11 meses de idade.

Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap).

Transporte público

Nos dias 20, 21 e 22 fevereiro o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus será das 6h às 22h. Já as lojas Jabaquara e Santana estarão fechadas na terça-feira e terão atendimento normal na segunda-feira e quarta-feira. O Posto Central da SPTrans estará fechado e voltará ao atendimento normal às 8h de quarta-feira.

No caso de recarga do bilhete único, o serviço pode ser realizado por meio de aplicativos, que pode ser visualizada no site do SPTrans. Após a compra dos créditos, é necessário recarregar o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Ônibus

A frota do sistema de transporte público municipal na quarta-feira será correspondente aos dias úteis. Na terça-feira, a frota em operação será a de sábado. E na segunda-feira, equivalente a 83% dos dias úteis.

Rodízio

O rodízio municipal de carros será suspenso de segunda-feira (20) a quarta-feira. As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da segunda-feira e da quarta-feira:

– Rodízio de veículos pesados (caminhões);

– Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

– Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF)

As faixas exclusivas de ônibus serão liberadas somente na terça-feira. A liberação vale até as 4h de quarta-feira. A montagem da ciclofaixa de lazer está suspensa até o domingo, retornando em março.

Mercados e sacolões

As centrais de Abastecimento Leste e Pátio Pari funcionam normalmente nos três dias de folia. Todos os mercados e sacolões abrem normalmente no dia 22. Na terça-feira ficam fechados os mercados de Guaianases, Ipiranga, Lapa, Penha, São Miguel, Sapopemba e Tucuruvi. Na segunda-feira não funcionam os mercados de Guianases, Ipiranga, Penha, Sapopemba e Tucuruvi, além do Sacolão da Lapa.

Os horários dos 22 cemitérios não serão alterados (7h às 18h). As 32 subprefeituras não terão expediente nos dias 20 e 21. No dia 22, o atendimento ocorre a partir das 12h.

Assistência social

Funcionam normalmente as unidades dos Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica), Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), Centro de Acolhida, Núcleos de Convivência para Pop Rua, República, Casa Lar, ILPI, Residência Inclusiva, Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa e a Central de Vagas e Emergência.

Permanecerão fechados as supervisões de Assistência Social (SAS), Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro Pop; Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico (NPJ), Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), Centro para Juventude (CJ), Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo (Cedesp), Núcleo de Convivência de Idosos, Núcleo de Apoio à Inclusão Social Para Pessoas com Deficiência, Centro Dia, Creci, Circo Social, Serviço de Assistência Social à Família, Centro de Convivência Intergeracional, Centros de Defesa e de Convivência da Mulher, Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

Esportes

Os centros esportivos estarão abertos no sábado, domingo, segunda-feira e terça-feira. Na Quarta-feira de Cinzas somente as piscinas das unidades estarão fechadas para manutenção.

Educação

Os centros educacionais unificados (CEU) funcionarão sábado e domingo, das 8h às 20h. Na segunda-feira e terça-feira, das 8h às 18h. As unidades escolares estarão fechadas e retomarão as atividades na quarta-feira, a partir das 12h.

Parques

Os parques municipais urbanos e naturais funcionarão normalmente, mas os naturais permanecem fechados para manutenção segunda-feira. Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA).

Direitos humanos

Estarão fechados os centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial e de Referência e Atendimento para Imigrantes.

Também não funcionarão os equipamentos de atendimento às mulheres: Centros de Referência, de Cidadania, Postos Avançados do Metrô e do Terminal de ônibus do Sacomã.

A Casa da Mulher Brasileira manterá o atendimento. E o Ônibus Lilás estará na Praça da República para receber vítimas de violações de Direitos Humanos durante o carnaval. As quatro unidades móveis LGBTI estarão em funcionamento normal para também atender as vítimas de violações de direitos humanos.

A Estação Vidas no Centro Júlio Prestes, o Centro de Referência da Criança e do Adolescente estarão abertos e os Conselhos Tutelares funcionarão em regime de plantão, por meio dos telefones disponibilizados no site da SMDHC.

Pessoa com deficiência

O serviço que funcionará será apenas a Central de Intermediação em Libras (CIL), que mantém atendimento durante 24 horas. Os equipamentos realizam a mediação na comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e surdos no atendimento em qualquer serviço público instalado na cidade de São Paulo. Acesse para mais informações o site da prefeitura.

Serviços estaduais

Entre os dias 18 e 22 de fevereiro, os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os ambulatórios médicos de especialidades (AME), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona leste da capital, não funcionarão entre os dias 18 e 21, retomando suas atividades a partir de meio-dia na quarta-feira.

As farmácias de medicamentos especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa funcionarão em horário especial apenas entre os dias 20 e 22. Os horários podem ser consultados no site do serviço.

Hemocentro

Os postos de doação de sangue funcionarão entre os dias 18 e 22, em horário especial. Além disso, há hemocentros do estado que também farão coleta de sangue. Os locais e endereços podem ser conferidos no site do serviço.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo estarão fechadas nos dias 20 e 21 e até ao meio dia de quarta-feira. No dia 22, a partir das 12h, os postos retomam as atividades, mediante agendamento obrigatório de data e horário, com exceção das cinco unidades 100% digitais (Campinas Digital, Crea-SP, Piraporinha, Carrão e Santana) que dispensam escolha de data e horário prévios.

Detran

As unidades do Detran-SP seguirão o seguinte calendário:

sábado – Unidades que funcionam aos sábados funcionarão em horário normal;

segunda-feira e terça-feira – anidades fecham;

quarta-feira – unidades abrem às 12h.

A realização de exames de aptidão física e mental nas clínicas credenciadas, as avaliações psicológicas e as aulas pelos Centro de Formação de Condutores (CFCs) poderão ser efetuadas normalmente nesses dias.

CPTM, Metrô e EMTU

De sábado a quarta-feira, as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão alteração na circulação. A operação será monitorada e, se necessário, serão colocados mais trens nas linhas e ônibus nas ruas.

Haverá reforço de todo quadro operativo nas estações com previsão de demanda maior que o habitual, em razão da proximidade a locais de desfiles e concentração de blocos.

Sabesp

As agências de atendimento da Sabesp na região metropolitana, interior e litoral (no Descomplica SP, Poupatempo, Ganhatempo – Barueri, Resolve Fácil, quiosques e demais agências) fecharão durante na segunda-feira e terça-feira. No sábado, as unidades dentro do Poupatempo e os quiosques de atendimento estarão abertas. Na Quarta-Feira de Cinzas, as agências abrirão a partir das 12h.

A Central de Atendimento 0800 055 0195 funciona 24 horas todos os dias, assim como o telefone para emergências 195. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388 8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Defesa Civil

A Defesa Civil do estado ficará à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail [email protected]

Fazenda

Os postos da Secretaria da Fazenda estarão fechados na segunda-feira e terça-feira. Por questões operacionais, não haverá atendimento presencial nos postos fiscais na Quarta-Feira de Cinzas e os demais tipos de atendimento funcionarão normalmente a partir das 12h.