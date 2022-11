Coreia do Norte lança míssil em direção ao Japão e provoca os EUA

Divulgação/Rodong Sinmun Coreia do Norte lança míssil balístico

A Coreia do Norte lançou um míssil teste em direção ao Japão na manhã nesta sexta-feira (18). O artefato caiu a 200 km da ilha de Hokkaido, no norte do país. Segundo o governo norte-coreano, o disparo ocorreu como uma “resposta militar mais feroz” à presença militar dos Estados Unidos na região japonesa .

O lançamento, relatado por autoridades sul-coreanas e japonesas, ocorre um dia após o lançamento de um míssil menor pela Coreia. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, criticou a ação. Durante participação da reunião da Apec (Foro de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), na Tailândia, o premiê contestou “fortemente” o Norte. Ele ainda chamou o disparo de provocação “sem precedentes”.

No dia 2 de outubro, o Japão emitiu um alerta de emergência para a população. O motivo foi o lançamento de vários mísseis vindos da Coreia do Norte.

Nesta sexta-feira, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, e os líderes do Japão, Coreia do Sul, Canadá, Austrália e Nova Zelândia condenaram o envio de mísseis em uma reunião de emergência convocada à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

“Condenamos veementemente essas ações e novamente pedimos à Coreia do Norte que pare com outros atos ilegais e desestabilizadores”, disse Harris durante a reunião.

Os testes de mísseis balísticos da Coreia do Norte são proibidos por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas que sancionaram o país por causa dos lançamentos e armas nucleares.

*Com informação da Reuters

