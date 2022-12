Coreia do Sul bate Portugal de virada e se classifica no fim

A Coreia do Sul está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (2), os “Tigres Asiáticos” derrotaram Portugal por 2 a 1 e terminaram a primeira fase na segunda colocação do Grupo H.

Com um tempo diferente do escalado nas primeiras rodadas, Portugal mostrou fôlego nos minutos iniciais e não gostou de abrir o placar da partida. Pepe fez longo lançamento para Dalot, um dos novos titulares de Fernando Santos. O lateral avançou pela direita e cruzou para Ricardo Horta fazer o seu primeiro gol na Copa do Mundo.

Precisando de uma vitória para sonhar com a classificação, a Coreia se lançou à frente. Aos 16 minutos, Kim Jinsu marcou, mas teve o gol anulado por impedimento. Aos 26, porém, veio a resposta. Kim Younggwon aproveitou a bola desviada por Cristiano Ronaldo e empatou o jogo.

Na segunda etapa, a Coreia voltou disposta a jogar tudo que tinha pela vaga. No outro jogo do grupo, o Uruguai derrotou o Gana por 2 a 0. O esforço foi recompensado aos 46 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque, Son Heungmin avançou pelo meio e deu um passe milimétrico para Hwang Heechan bater e virar o jogo.

No primeiro lugar do Grupo H, Portugal agora espera pela definição do segundo colocado do Grupo G, que tem Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. A Coréia do Sul enfrentará o líder da mesma chave.

Momento chave

Quase no último minuto da partida, a Coreia do Sul encontrou o gol que precisava para se classificar para as oitavas de final. Com a qualidade que se espera de um jogador do seu porte, Son Heungmin deu a assistência para Hwang Heechan virar o jogo e dar a vaga aos “Tigres Asiáticos”.

Número

Essa é a primeira vez que a Coreia do Sul se classifica para as oitavas de final da Copa do Mundo desde 2010. A melhor campanha da seleção foi em 2002, quando sediou a disputa e terminou na quarta colocação.

Fonte: Agência Esporte