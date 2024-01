Corinthians bate Novorizontino e vai à 19ª final da Copinha

Em uma partida emocionante e cheia de autoridade, o Corinthians derrotou o Novorizontino por 3 a 0 e garantiu sua vaga na final da Copinha pela 19ª vez. O confronto, realizado na lotada Neo Química Arena, foi dominado pelos donos da casa, especialmente pelo centroavante Arthur Sousa, que marcou os três gols da partida.

O Corinthians, maior campeão do torneio, buscará seu 11° título na final contra o Cruzeiro, que eliminou o Flamengo na mesma noite. A decisão acontecerá na quinta-feira (25), com horário ainda a ser definido pela FPF.

Sob o comando do ex-meia Danilo, o Corinthians foi líder do Grupo 10 sem sofrer gols e avançou nas eliminatórias após derrotar o Guarani.

O jogo começou com bastante intensidade, com as duas equipes nervosas e em busca do gol. As divididas e as faltas predominaram nos primeiros dez minutos. Aos poucos, o Corinthians conseguiu impor seu jogo e criar chances de gol. O meia Pedrinho obrigou o goleiro Scapin a realizar uma bela defesa em chute de fora da área, e Higor quase encobriu o goleiro adversário após um cruzamento que acabou virando um chute. Café, do Novorizontino, respondeu com um chute, mas forças de Longo espalmou a bola.

O Corinthians aproveitou uma jogada de contra-ataque para marcar o primeiro gol da partida em um belo gol de letra. O Novorizontino tentou reagir e passou a valorizar a posse de bola, construindo jogadas principalmente com Messias e Diego Galo. O Corinthians, por sua vez, passou a cometer faltas e se irritar com as decisões do árbitro.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Novorizontino quase marcou após um cobrança de falta de Diego Galo que acertou a trave e voltou para Canela, que cabeceou novamente no poste.

No início da etapa final, o Novorizontino pressionou, mas foi o Corinthians que ampliou o placar. Arthur Sousa recebeu um cruzamento de Vitor Meer, dominou a bola e girou sobre os zagueiros antes de marcar seu segundo gol na partida.

Com o segundo gol, o Corinthians dominou completamente a partida e aos 27 minutos, Arthur Sousa, após uma bela jogada coletiva, acionou Breno Bidon antes de correr em direção à área. O camisa 7 deu um belo drible em João Araújo e Arthur finalizou para completar seu hat-trick antes do apito final, selando a vitória por 3 a 0 do Corinthians.

Agora, o Corinthians se prepara para a grande final contra o Cruzeiro, em busca do seu 11° título na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A final será realizada na quinta-feira (25) e terá seu horário definido pela Federação Paulista de Futebol.

Fonte: Esportes