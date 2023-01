Corinthians chega a acordo com Zenit e Yuri Alberto é do Timão

Nesta terça-feira (10.01), o Sport Club Corinthians Paulista e o FC Zenit chegaram a um acordo pela compra em definitivo do atacante Yuri Alberto. O camisa 9 estava emprestado pelo clube russo e, agora, permanecerá no Timão com contrato até 31 de dezembro de 2027.

A negociação envolveu os atletas Robert Renan e Du Queiroz. O zagueiro de 19 anos segue para o Zenit já nesta janela de transferência de janeiro. No meio do ano, na janela de verão europeia, o volante irá para o clube russo.

O goleiro Ivan, que foi emprestado ao Zenit na negociação inicial para a chegada de Yuri Alberto, retorna ao Corinthians nesse mês de janeiro. Já o meia-atacante Gustavo Mantuan segue no Zenit até o fim do contrato de empréstimo, no meio de 2023. Na negociação, o Zenit terá o direito de preferência de compra do atacante Pedro, das categorias de base.

Yuri Alberto chegou ao Corinthians em junho de 2022 e, em pouco tempo, conquistou a Fiel. Até agora, foram 27 jogos e 11 gols anotados com a camisa alvinegra.

“Estou muito feliz em permanecer no Corinthians. Me identifiquei muito com o Clube e minha vontade sempre foi ficar. Sei do esforço que o clube fez para essa negociação ter um final feliz e só quero comemorar e dar muitas alegrias a essa torcida incrível”, afirmou o atleta.

“Desde o início, as conversas foram pela compra do Yuri e não cogitamos outras possibilidades. Foi uma negociação complexa, que envolveu muitos detalhes e tivemos sucesso. Feliz pelo resultado final e por conseguir dar esse presente para a Fiel Torcida”, comentou Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

O Timão se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, marcada para 15 de janeiro, às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, diante do Red Bull Bragantino.

Fonte: Agência Esporte