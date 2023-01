Corinthians conclui preparação para encarar Guarani

Na tarde desta segunda-feira (23.01), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians fez o último treinamento de preparação para a quarta rodada do Campeonato Paulista. Amanhã (24), às 20h, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Guarani em busca de mais uma vitória pela competição estadual.

Os atletas iniciaram os trabalhos na academia e seguiram ao Campo 2 para o aquecimento. No Campo 3, o técnico Fernando Lázaro promoveu um treino tático e repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas nos ajustes finais para a partida.

Assim como nos três primeiros jogos do Paulistão, a lista de relacionados contará com alguns atletas das categorias de base do Corinthians: os atacantes Arthur Sousa e Wesley.

Fernando Lázaro terá a volta do volante Maycon, que foi poupado da partida diante da Inter de Limeira. Fausto Vera segue em recuperação das dores no pé direito e não enfrentará o Guarani.

Veja a lista completa:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros: Balbuena, Bruno Méndez, Caetano e Gil

Meio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Renato Augusto e Roni

Atacantes: Adson, Arthur Sousa, Júnior Moraes, Róger Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto

Ficha técnica dos jogadores da base:

ARTHUR SOUSA

Arthur Sousa Araújo

12/03/2003 | 1,83m

Brasília, DF

Jogos pelo Corinthians: 1

Jogos em 2023: 0

WESLEY

Wesley Gassova Ribeiro Teixeira

05/03/2005 | 1,79m

São Paulo, SP

Jogos pelo Corinthians: 5

Jogos em 2023: 1

Fonte: Agência Esporte