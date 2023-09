Corinthians e Grêmio empatam em jogo de viradas e 8 gols

O Corinthians e o Grêmio protagonizaram um jogo histórico na Neo Química Arena. A partida contou com duas viradas e oito goleadores diferentes, resultando em um placar de 4 a 4, o maior número de gols desta edição do Campeonato Brasileiro.

Para o Corinthians, Fábio Santos, Lucas Veríssimo, Yuri Alberto e Giuliano marcaram, levando a equipe aos 27 pontos e mantendo-a na 14ª posição da tabela. Já pelo lado do Grêmio, Nathan, Cristaldo, Everton Galdino e Suárez foram os responsáveis pelos gols. Com esse resultado, o time de Renato Gaúcho ocupa a 3ª colocação com 40 pontos.

No primeiro tempo, o Corinthians começou dominado e sofreu dois gols, mas conseguiu uma virada em sete minutos, aproveitando as falhas defensivas do Grêmio. Na segunda etapa, o time gaúcho também virou o jogo, mas Giuliano entrou em campo e garantiu o empate em 4 a 4, que entrou para a história do campeonato. Ainda houve tempo para Luan, ex-Corinthians, entrar em campo pelos visitantes e ser vaiado pela torcida.

Destaque para a marcação intensa e as faltas cometidas no início do jogo. O Grêmio explorou os ataques pelo meio, enquanto o Corinthians tentou apostar em contra-ataques. Os gaúchos abriram o placar com um belo passe de Cristaldo para Nathan, que finalizou com precisão. Pouco tempo depois, Cristaldo ampliou de cabeça. Porém, o Corinthians reagiu e diminuiu o placar com um pênalti convertido por Fábio Santos. Nos acréscimos, Lucas Veríssimo empatou o jogo de cabeça.

No segundo tempo, o Grêmio empatou rapidamente com um belo gol de Everton Galdino, seguido pelo gol de virada de Suárez. Mas o Corinthians não se rendeu e empatou novamente com um gol de Giuliano. Luan entrou em campo pelo Grêmio e foi vaiado pela torcida. O Corinthians pressionou em busca da vitória, mas a defesa do Grêmio prevaleceu. No último lance, o Grêmio pediu pênalti, mas o árbitro e o VAR decidiram não marcar, encerrando o jogo empatado.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 4×4 GRÊMIO

Data e horário: 18 de setembro de 2023, às 21h (de Brasília)

Motivo: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Fábio Santos (COR); Kannemann (GRE)

Gols: Nathan (GRE), aos 21 min do 1° tempo; Cristaldo (GRE), aos 26 min do 1° tempo; Fábio Santos (COR), aos 44 min do 1° tempo; Lucas Veríssimo (COR), aos 48 min do 1° tempo; Yuri Alberto (COR), aos 51 min do 1° tempo; Everton Galdino (GRE), aos 5 min do 2° tempo; Suárez (GRE), aos 12 min do 2° tempo; Giuliano (COR), aos 21 min do 2° tempo

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos; Moscardo (Giuliano), Maycon (Cantillo), Renato Augusto e Rojas (Mosquito); Pedro (Wesley) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

GRÊMIO: Gabriel Grando; Fábio, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan (Everton Galdino) e Cristaldo (Ferreira); JP Galvão (André) e Suárez (Luan). Técnico: Renato Gaúcho

Fonte: Esportes