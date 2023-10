Corinthians e Santos empatam em clássico acirrado nos acréscimos, mantendo ambos ameaçados de rebaixamento no Brasileirão

O Corinthians enfrentou neste domingo (29.10), uma equipe inspirada de João Paulo na Neo Química Arena, mas acabou cedendo o empate ao Santos nos acréscimos, resultando em um empate de 1 a 1. Ambos os times continuam ameaçados de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O gol contra de Jean Lucas abriu o placar para o Corinthians, enquanto Mendoza, em um pênalti marcado nos acréscimos do segundo tempo, empatou o acirrado clássico em Itaquera.

Com esse resultado, a equipe comandada por Mano Menezes alcançou 37 pontos, enquanto os visitantes conseguiram chegar a 34. O Goiás, que empatou com o Vasco anteriormente, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 32 pontos.

Os times voltam a jogar pelo torneio nacional na noite de quarta-feira (1). O Corinthians receberá o Athletico, enquanto o Santos enfrentará o Flamengo no Rio de Janeiro.

No primeiro tempo, o Corinthians dominou a partida, mas não conseguiu abrir o placar, principalmente devido às excelentes defesas de João Paulo. O goleiro do Santos fez pelo menos quatro grandes defesas antes do intervalo, enquanto sua equipe não conseguiu ameaçar a meta defendida por Cássio.

No segundo tempo, os mandantes contaram com um gol contra de Jean Lucas para abrir o placar, já que o meio-campista chutou contra o próprio gol ao tentar afastar a bola na pequena área.

O Santos ameaçou o gol adversário com as substituições feitas por Marcelo Fernandes e, nos acréscimos, conseguiu igualar o placar em um pênalti polêmico sofrido por Soteldo, que foi convertido por Mendoza.

Destaque para as defesas de João Paulo e para os gols marcados, mas anulados, ao longo do jogo. O gramado encharcado da Neo Química Arena resultou em um início de partida disputado, com muitas divididas e cruzamentos, porém sem conclusão. O goleiro João Paulo continuou brilhando no segundo tempo e impediu que o placar fosse alterado.

O Santos voltou mais ligado no segundo tempo e criou algumas oportunidades de gol, com destaque para Lucas Lima em um contra-ataque puxado por Soteldo, mas a finalização não foi precisa. Em seguida, Marcos Leonardo errou o alvo.

O gol do Corinthians veio em uma trapalhada de Jean Lucas, que acabou marcando contra após uma sequência de lances na pequena área. Após um escanteio cobrado da direita, Romero cabeceou e Yuri desviou para João Paulo fazer uma linda defesa, mas a bola acabou batendo na trave e voltando para Jean Lucas, que chutou para dentro do próprio gol na tentativa de afastar.

O técnico Marcelo Fernandes fez algumas mudanças na equipe do Santos, substituindo Marcos Leonardo e Rodrigo Fernández por Furch e Mendoza, respectivamente. Essas mudanças surtiram algum efeito, e o Santos ameaçou o gol defendido por Cássio.

O Santos conseguiu o empate nos acréscimos por meio de um pênalti, quando Soteldo foi derrubado por Bruno Méndez dentro da área. Após consulta ao VAR, o árbitro confirmou a penalidade, que foi convertida por Mendoza, resultando no empate de 1 a 1.

