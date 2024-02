Corinthians empata com o Palmeiras com 2 jogadores a menos

O Vitória em dia inspirado de Osvaldo e atuação espetacular, venceu por 3 a 2 o primeiro clássico BA-VI do ano e a duas rodadas do final embolou a primeira fase do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro com os três pontos pulou da quarta para a terceira colocação com a mesma pontuação do segundo, o adversário no jogo deste domingo (18), no Barradão, que leva vantagem no saldo de gols.

Com o Barradão completamente tomado – 30 mil e 727 pagantes – e duas viradas, o Vitória ganhou o clássico com autoridade e confirmou que em casa quem cada é o Leão. Chegou ao 17º de invencibilidade no santuário: 14 vitórias e três empates. A última derrota foi em junho de 2023, por 1 a 0, diante do Criciúma, pelo Brasileiro.

O Vitória marcou 1 a 0 com 5 minutos de bola rolando e levou a virada ainda no primeiro tempo. No segundo, arrasador, dominou as ações pressionou, e antes de definir o placar tinha criado boas chances.

Osvaldo foi o destaque individual do clássico ao marcar dois gols. O primeiro, aos 5 minutos, em lance iniciado com uma roubada de bola na saída do adversário. Matheusinho cruzou na área para Alerrandro ajeitar para o chute de Osvaldo no canto direito de Adriel.

O Rubro-Negro teve em seguida nos pés de Osvaldo a oportunidade de marcar o terceiro, mas o goleiro salvou o chute do atacante. Com isso, o adversário cresceu e reagiu, empatando aos 15 com Thaciano e passando à frente do placar aos 41 minutos com Everton Ribeiro.

Erros corrigidos no intervalo e troca de Iury Castilho – machucado na perna – substituído por Mateus Gonçalves fizeram o Vitória voltar superior e partir para cima em busca do empate. Empilhou oportunidades com Matheusinho e Osvaldo.

O empate era questão de tempo. Léo Condé colocou Rodrigo Andrade no lugar de Willian Oliveira, e aos 26 minutos o Bahia ficou com menos um: Rezende foi expulso. O Vitória então aumentou a pressão, insistiu em explorar a velocidade de Mateus Gonçalves e ele cruzou a bola para Osvaldo, de cabeça, marcar 2 a 2.

A Torcida Colossal foi à loucura e pediu a virada. E ela veio aos 38 minutos com um estreante no BA-VI, o atacante Alerrandro, e de um fundamento que é a marca registrada do rubro-negra: a bola parada. Matheusinho bateu escanteio e o atacante meteu a cabeça para liquidar a partida.

FICHA TÉCNICA

7ª Rodada do Campeonato Baiano

VITÓRIA 3 X 2 BAHIA

Data: 18/02 | Domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Diego Pombo Lopez, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Luanderson Lima dos Santos

Gol: Osvaldo (VIT) aos 5min, Thaciano (BAH) aos 15min e Everton Ribeiro (BAH) aos 41min do 1º tempo; Osvaldo (VIT) aos 30min e Alerrandro aos 38min do 2º tempo

Cartão Amarelo: Léo Condé (técnico), Wagner Leonardo, Rodrigo Andrade, Dudu, Camutanga e Osvaldo (VIT) e David Duarte (BAH)

Expulsões: Rezende (BAH) aos 26min e Jean Lucas aos 42min do 2º tempo

Público Pagante: 30.727 (Público Total: 30.793)

Renda: R$922.606,00

VITÓRIA: Muriel; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dudu (Zé Hugo), Willian Oliveira (Rodrigo Andrade) e Matheusinho (Caio Vinícius); Osvaldo, Alerrandro (Daniel Júnior) e Iury Castilho (Mateus Gonçalves). Técnico: Léo Condé.

Fonte: Esportes