Corinthians escala time misto, empata com o Goiás e vê Z-4 próximo

Em sábado chuvoso no Rio de Janeiro, o Flamengo empatou com o Internacional por 0 a 0, no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Botafogo, no Nilton Santos.

O jogo

Em busca da segunda vitória seguida no Brasileiro, o Flamengo começou a partida se impondo e buscando o ataque. Logo aos três minutos, Arrascaeta tocou para Luiz Araújo, que avançou pela direita e bateu cruzado. A bola foi desviada para escanteio.

Por volta dos 15’, Arrascaeta foi disputar uma bola na velocidade com Igor Gomes e sentiu a parte posterior da coxa esquerda. O uruguaio tentou seguir na partida, mas precisou ser substituído. Victor Hugo entrou em seu lugar.

Aos 24’, Erick deu belo passe para Luiz Araújo, que entrou cara a cara com o goleiro. O atacante acabou chutando por cima da meta. Foi a melhor oportunidade do jogo até então.

Assim como Arrasca, Luiz Araújo acabou sentindo a posterior da coxa esquerda e foi substituído por Everton Ribeiro. Com poucas chances claras de gol, a primeira etapa terminou com o placar em branco.

O Flamengo voltou para o segundo tempo trocando passes no campo de ataque. Aos três minutos, Everton Ribeiro cobrou falta na área e Léo Pereira cabeceou por cima da meta de Keiller.

O time rubro-negro rondava a área do Inter, mas encontrava muitas dificuldades para fazer as jogadas de penetração. Aos 36’, por muito pouco não saiu o gol rubro-negro. Pedro ajeitou no peito dentro da área para Victor Hugo soltar uma bomba. Keiller pulou no canto esquerdo e espalma para escanteio.

Na reta final, o Fla tentava manter a posse de bola na frente, enquanto o Inter se fechava atrás. Vale ressaltar que os jogadores colorados toda hora caíam no chão e o jogo era paralisado. Era muito claro que o adversário estava satisfeito com o empate.

Nos acréscimos, Ayrton Lucas cruzou na área, Aránguiz desviou de cabeça e a bola sobrou para Wesley, que soltou uma bomba de primeira e a bola explodiu no travessão. O Rubro-Negro tentou marcar o gol da vitória até o fim, mas o empate em 0 a 0 persistiu no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 0x0 Internacional

21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 26/08/2023 às 18h30

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA/SP), Bruno Boschilia (FIFA/SP) e Luiz Alberto Nogueira (SP)

Cartões amarelos: Mallo (INT), Matheus Dias (INT), Erick (FLA), Wesley (FLA), Jonny (INT) e Enner Valencia (INT).

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick, Thiago Maia (Allan) e Arrascaeta (Victor Hugo); Bruno Henrique (Everton Cebolinha), Luiz Araújo (Everton Ribeiro) e Gabi (Pedro).

Técnico: Jorge Sampaoli.

Internacional: Keiller; Mallo (Vitão), Igor Gomes, Nicolás Hernández e Carlos de Pena; Gabriel, Matheus Dias (Aránguiz), Bruno Henrique e Maurício (Renê); Pedro Henrique (Alan Patrick) e Luiz Adriano (Enner Valencia).

Técnico: Eduardo Coudet.

Fonte: Esportes