Corinthians faz história ao vencer o Palmeiras e conquistar o tetracampeonato da Libertadores feminina

O Palmeiras conquistou o bicampeonato Brasileiro sub-17 consecutivo, neste sábado (21), ao derrotou o São Paulo por 3 a 0, na Arena Barueri. Os três gols das Crias da Academia foram marcados por Estêvão.

O Verdão levantou o troféu do Brasileiro Sub-17 pelo segundo ano consecutivo. Em 2022, o Palestra conquistou o título pela primeira vez, derrotando o Grêmio por 2 a 1 na final, em Porto Alegre, com gols de Gabriel Vareta e Luis Guilherme.

O Palmeiras disputou 14 partidas pelo Brasileiro Sub-17, sendo nove pela primeira fase, com 11 vitórias, dois empates e uma derrota, somando 40 gols marcados e 22 sofridos – o artilheiro do time no torneio foi o atacante Estêvão, com sete tentos.

Este foi o segundo título nacional conquistado pelo Sub-17 do Verdão em 2023. No primeiro semestre, o Alviverde também faturou a Copa do Brasil da categoria pela segunda vez seguida. Na final, o time comandado por Rafael Paiva goleou o Athletico-PR por 4 a 1, na Arena Barueri, com tentos de Luighi, Estêvão e Erick Belé, além de um contra.

Desde o início de 2022, a Base do Palmeiras já conquistou oito títulos nacionais. No ano passado, as Crias da Academia foram campeãs da Copa São Paulo de Futebol Júnior, do Brasileiro Sub-20, da Copa do Brasil Sub-20, do Brasileiro Sub-17 e da Copa do Brasil Sub-17. Em 2023, o clube faturou a Copinha, a Copa do Brasil Sub-17 e o Brasileiro Sub-17.

Agora, a equipe Sub-17 do Palestra volta suas atenções para a semifinal do Campeonato Paulista da categoria, também tendo o São Paulo como adversário. Depois de um empate por 1 a 1 em Cotia, os times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (24), às 20h (de Brasília).

O jogo

Na primeira chegada do Verdão, Riquelme Fillipi ajeitou para a perna esquerda e finalizou forte para defesa do goleiro. Em seguida, após chute mascado, Erick Belé ficou com a sobra na área e chutou para nova intervenção do arqueiro. Na sequência, Estêvão aproveitou rebote e arrematou por cima do travessão. Aos 25 minutos, Estêvão arrancou com a bola de trás do meio campo e chutou da entrada da área, de perna direita, chutou no canto para abrir o placar. Antes do intervalo, Erick Belé parou em defesa do goleiro e, no rebote, Luighi mandou à esquerda do gol.

No segundo tempo, Luighi teve duas chances seguidas. Primeiro, desviando de cabeça e mandando rente à trave e, na sequência, finalizando de esquerda na rede pelo lado de fora. Aos 43 minutos, Rafael Coutinho recuperou a bola e deixou com Estêvão, que avançou e chutou de direita para fazer seu segundo no jogo. Nos acréscimos, Estêvão foi empurrado dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o camisa 10 deslocou o goleiro, anotou o hat-trick e sacramentou o placar.

Palmeiras Sub-17: Luiz Sá; Kauan Firmo (Kauã Moraes), Vitor Reis, Benedetti e Fellipe Jack (Kauan Vítor); Felipe Goto (Uberaba), Rafael Coutinho e Erick Belé (Ramon); Estêvão, Luighi (Marcio Vitor) e Riquelme Fillipi (Luis Arthur). Técnico: Rafael Paiva.

Veja a campanha do Palmeiras no Brasileiro Sub-17:

06/07: Santos 1 x 3 Palmeiras – Vila Belmiro

Gols: Erick Belé e Luighi (2x)

12/07: Palmeiras 4 x 0 Cruzeiro – Bruno José Daniel

Gols: Fellipe Jack, Estêvão, Vitor Reis e Rafael Coutinho

19/07: Goiás 1 x 2 Palmeiras – Olímpico Pedro Ludovico

Gols: Marcio Vitor e Kidani

25/07: Palmeiras 4 x 3 Grêmio – Bruno José Daniel

Gols: Kidani, Marcio Vitor (duas vezes) e Heittor

02/08: Palmeiras 3 x 1 Atlético-GO – Bruno José Daniel

Gols: Fellipe Jack, Marcio Vitor e Juan

09/08: Fortaleza 0 x 2 Palmeiras – CT Ribamar Bezerra

Gols: Erick Belé e Ramon

14/08: Palmeiras 1 x 3 Athletico-PR – Arena Barueri

Gol: Ramon

06/09: Bahia 3 x 4 Palmeiras – Pituaçu

Gols: Kidani, Juan (duas vezes) e Luiz Yano

13/09: Palmeiras 3 x 3 São Paulo – Arena Barueri

Gols: Riquelme Fillipi (duas vezes) e Vitor Reis

Quartas

20/09: Fluminense 2 x 2 Palmeiras – Vale das Laranjeiras

Gols: Erick Belé (duas vezes)

26/09: Palmeiras 4 x 2 Fluminense – Arena Barueri

Gols: Estêvão (duas vezes), contra e Riquelme Fillipi

Semifinal

10/10: Corinthians 2 x 3 Palmeiras – Parque São Jorge

Gols: Erick Belé e Luighi (duas vezes)

15/10: Palmeiras 2 x 1 Corinthians – Arena Barueri

Gols: Estêvão e Luighi

Final

21/10: Palmeiras 3 x 0 São Paulo – Arena Barueri

Gols: Estêvão (três vezes)

