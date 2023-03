Corinthians fecha fase de grupos do Paulistão com vitória

O Fluminense goleou o Bangu por 5 a 0 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Carioca. Neste sábado (04.03), a vitória se deu através de uma grande atuação da equipe. A intensidade somada à grande quantidade de chances criadas e o controle total da partida garantiram os 3 pontos. Os gols foram marcados por Ganso, Cano (duas vezes), Arias e Marrony.

Agora com 22 pontos, o Tricolor segue na vice-liderança, cada vez mais próximo da classificação para as semifinais do Carioca, e ainda na busca pelo título da Taça Guanabara. Sob comando de Fernando Diniz, a equipe volta a campo no dia 8 de março (quarta-feira), às 21h10, para o clássico diante do Flamengo, no Maracanã. O embate ocorre pela última rodada da Taça Guanabara.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense iniciou a partida buscando envolver o adversário através da posse de bola na intermediária ofensiva. A primeira chance de perigo ocorreu aos 7 minutos, quando Arias cobrou falta na entrada da área direto para o gol e exigiu boa defesa do goleiro. Aos 9, da mesma posição, foi a vez de Ganso cobrar, e o camisa 10, ao bater no ângulo, não deu chances para o adversário e abriu o placar com um golaço.

Dois minutos depois, Martinelli recebeu passe de Keno e bateu por cima do gol. Aos 12, o volante achou Arias dentro da área, mas o colombiano teve o chute desviado. Na cobrança de escanteio, em jogada ensaiada, Arias mandou uma bomba, mas parou no goleiro. Aos 15, Samuel Xavier arriscou do meio da rua e mandou pela linha de fundo. Cano chegou a ampliar o placar aos 16, mas o impedimento foi marcado. Aos 20, em mais uma finalização do argentino, o goleiro fez grande defesa. Mas, aos 23, ninguém parou o artilheiro, que marcou o segundo do Tricolor ao desviar cruzamento preciso de Arias.

Poucos minutos depois, David Braz desviou de cabeça após cobrança de escanteio e mandou para fora. Aos 28, Keno mandou uma pancada para mais uma defesa do arqueiro. Na reta final da primeira etapa, a equipe seguiu no controle das ações do jogo e ditou um ritmo mais tranquilo, sem dar chances ao adversário.

SEGUNDO TEMPO

O Tricolor voltou para o segundo tempo na mesma intensidade do primeiro e criou a primeira boa oportunidade logo no primeiro minuto com Alexsander. Após jogada individual, o lateral invadiu a área e bateu cruzado pela linha de fundo. Aos 14 minutos, Martinelli escapou da marcação dentro da área, foi derrubado e o pênalti foi marcado. Arias bateu com tranquilidade e converteu.A equipe voltou a assustar aos 29, quando Arias lançou Giovanni na área. O meia, que havia acabado de entrar, foi derrubado e novo pênalti foi marcado. Dessa vez, Cano bateu com segurança e fez seu segundo no jogo. Aos 40, Giovanni tentou o chute colocado de fora da área, mas o goleiro fez a defesa. Imparável, o Fluminense ainda fez mais um para fechar o placar em 5 a 0. Aos 46, David Braz cruzou e Marrony cabeceou no cantinho, sem chances para o goleiro, concretizando seu primeiro gol com a camisa tricolor.

FICHA TÉCNICA

Bangu 0 x 5 Fluminense

Campeonato Carioca – 10ª rodada

04/03/2023, 16h – Estádio Mané Garrincha

Bangu: Matheus Santillo; Carlos Eduardo, Adryan, Patrick da Silva e Gabriel Feliciano. Renatinho (Robert), Adson, Samuel Siedschlag (Danielzinho) e Renê Jr. (Lucas Pastor); Marquinhos Calazans (Gabriel Saulo) e Luis Felipe (João Victor). Técnico: Felipe

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino (Marrony), David Braz e Alexsander; André (Felipe Melo), Martinelli e Ganso (Gabriel Pirani); Jhon Arias, Keno (Giovanni) e Germán Cano (Alan). Técnico: Fernando Diniz

Gols: Ganso (9′ 1T), Cano (23′ 1T) (31′ 1T), Arias (16′ 2T) e Marrony (46′ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Renê Jr. e Adryan (BAN)

Arbitragem: André Rodrigo Rocha, auxiliado por Diego Luiz Couto Barcelos e Thiago Filemon Soares

Fonte: Agência Esporte