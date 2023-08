Corinthians fecha preparação para enfrentar Cruzeiro pelo Brasileiro

O Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira (18), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Cuiabá, no sábado (19), às 18h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após vídeo no auditório e ativação muscular no centro de excelência, os jogadores aperfeiçoaram cruzamentos laterais e finalizações. Na sequência, houve um descontraído recreativo (com destaque para o ‘atacante’ Gustavo Gómez) e, por fim, os atletas aprimoraram movimentações posicionais e táticas sob o comando da comissão de Abel Ferreira.

Os meio-campistas Gabriel Menino e Luis Guilherme fizeram tratamento na parte interna com o Núcleo de Saúde e Performance, enquanto o atacante Dudu realizou trabalhos individuais no campo com a preparação física alviverde.

Atual vice-líder do Brasileirão com 34 pontos, o Palmeiras nunca perdeu no Mato Grosso, com oito jogos, sete vitórias e um empate. No primeiro turno, no Allianz Parque, venceu o Cuiabá por 2 a 1, com gols de Endrick e Flaco López.

O Verdão é o segundo time que menos perdeu neste Brasileirão (três derrotas, uma a mais que o Botafogo), tem o segundo melhor ataque (34 gols, um a menos do que o Botafogo) e o segundo melhor saldo de gols (17, sete a menos do que o Botafogo).

Segundo o Footstats, é ainda o líder em cruzamentos (média de 27,37, seguido pelo RB Bragantino, com 25,58), o líder em cruzamentos certos (média de 6,16, seguido pelo Vasco, com 5,94), o líder em faltas recebidas (média de 17,37, seguido pelo Goiás, com 17,11), o vice-líder em finalizações certas (média de 5,84, atrás só do RB Bragantino, com 6,53) e o vice-líder em dribles certos (média de 5,00, atrás só do São Paulo, com 5,53).

Como visitante, o Palmeiras só foi derrotado três vezes nos últimos 31 jogos de Brasileiro (são 14 vitórias, 14 empates, uma derrota em 2022 e duas derrotas em 2023).

Fonte: Esportes