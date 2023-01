Corinthians fica no empate sem gols com a Inter de Limeira

O Corinthians voltou a campo neste último sábado (21), onde enfrentou a equipe da Inter de Limeira, fora de casa, pela terceira rodada do Paulistão Sicredi 2023. Em um jogo extremamente difícil, também pela situação do gramado ruim, o Timão ficou no empate sem gols.

Com o resultado, o Time do Povo somou mais um ponto, ficando com quatro no grupo C da competição, permanecendo na segunda colocação da tabela. A próxima partida ocorre na próxima terça-feira (24), quando enfrenta o Guarani, na Neo Química Arena, às 20h, pela quarta rodada da competição estadual.

Escalação

Para o duelo contra a Inter de Limeira, o técnico Fernando Lázaro escalou o Timão com a seguinte formação: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Bruno Méndez e Matheus Bidu; Cantillo, Du Queiroz e Giuliano; Romero, Róger Guedes e Yuri Alberto. Entraram no decorrer da partida: Renato Augusto, Roni, Adson, Fagner e Fábio Santos. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Carlos Miguel, Caetano, Jr. Moraes, Matheus Araújo, Balbuena, Murillo e Wesley.

Primeiro tempo

O primeiro momento de perigo do jogo foi da equipe adversária, aos quatro minutos, após um chute de fora de Iago Teles, Cássio fez a defesa e ficou com a bola.

Aos 10 minutos, Cássio salvou o Corinthians! Após contra-ataque da equipe de Limeira, Iago Teles apareceu sozinho para finalizar, mas o GIGANTE fez a defesa.

O Timão reagiu aos 12 minutos: Róger Guedes recebeu na área, limpou a jogada e chutou ao gol. A bola foi pra fora levando perigo à meta limeirense.

A partida ficou truncada no meio de campo, porém a equipe de Limeira conseguia mais espaços para chegar com mais perigo. O Timão tinha dificuldade para passar do meio de campo.

O árbitro deu três minutos de acréscimo

Falta para o Corinthians: aos 46 minutos, Róger Guedes cobrou e a bola ficou na barreira.

Fim do primeiro tempo.

Segundo tempo

A segunda etapa começou sem alterações nas duas equipes.

O Corinthians iniciou a etapa final com mais atitude. Aos oito minutos, Róger Guedes pegou a bola de fora da área e finalizou pra fora, levando certo perigo ao gol da equipe adversária.

Aos 11, em cobrança de escanteio feita por Bidu, Gil cabeceou forte e a bola ficou nas mãos do goleiro limeirense.

Aos 22 minutos, Róger Guedes cruzou para Giuliano, que testou em direção ao gol, mas a bola foi pra fora.

Na sequência aconteceram as duas primeiras alterações do Timão: saíram Giuliano e Cantillo e entraram Renato Augusto e Roni.

No minuto 26, Romero recebeu a bola dentro da área e segurado pelo adversário, ele não conseguiu finalizar direito. O atacante pediu pênalti, mas a arbitragem deixou o lance seguir.

Aos 34, mais duas alterações do Time do Povo: saíram Romero e Rafael Ramos e entraram Adson e Fagner.

O Timão mexeu pela última vez no jogo, aos 41 minutos. Saiu Matheus Bidu e entrou Fábio Santos.

O Coringão pressionava a equipe de Limeira para tentar marcar, mas a marcação esteve sempre bem postada, dificultando as investidas do Alvinegro.

O árbitro deu seis minutos de acréscimo.

Uma chegada do Timão com perigo aconteceu aos 48 minutos: o meia recebeu a bola de fora da área e chutou. A bola foi pra fora, passando rente a trave esquerda da meta adversária.

Fim de jogo em Limeira. Com o resultado, o Timão continua na segunda colocação da tabela, com quatro pontos somados.

Próximo jogo

A próxima partida do Time do Povo ocorre na próxima terça-feira (24), onde encara o Guarani, pela quarta rodada do Paulistão Sicredi 2023. O duelo ocorre na Neo Química Arena, às 20h.

Fonte: Agência Esporte