Corinthians goleia o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista

O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Vasco na noite desta quarta-feira (14.02), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Apesar do domínio, o Tricolor não conseguiu converter as oportunidades e o clássico terminou sem gols no Maracanã. O resultado mantém a equipe no topo da tabela, com 18 pontos.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo no sábado (17/02), quando enfrenta o Madureira, pela nona rodada do Campeonato Carioca. A partida será no Maracanã, às 16h.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense iniciou a partida com intensa troca de passes, buscando criar oportunidades. A primeira chance surgiu logo aos 5 minutos, quando a bola sobrou nos pés de Germán Cano após corta-luz de Ganso. O camisa 14 mandou rasteiro para o gol, mas a bola passou raspando na trave. Aos 16 minutos, Arias cobrou escanteio no segundo pau e Thiago Santos cabeceou, exigindo boa defesa do goleiro.

O Tricolor continuou pressionando e, aos 23, Arias recebeu próximo à grande área, girou e chutou forte para o gol, mas foi para fora. O colombiano tentou novamente aos 33, com chute rasteiro de fora da área, mas a bola parou nas mãos do goleiro. Aos 40, chute de Renato Augusto explodiu na defesa e sobrou para Arias finalizar no gol, exigindo defesa do goleiro.

SEGUNDO TEMPO

O Fluminense voltou buscando jogo, e teve a chance de abrir o placar aos 7 minutos, quando Renato Augusto recebeu passe de Marcelo, ajeitou e chutou, mas a defesa afastou. No minuto seguinte, Marcelo arriscou de fora da área, mas a bola subiu muito. Aos 12, Marcelo soltou a bomba, exigindo boa defesa do goleiro..

Aos 15, Ganso descolou bom passe para Renato Augusto na entrada da área. O camisa 20 dominou e chutou, para nova defesa do goleiro. Após confusão na grande área adversária, Thiago Santos recebeu cartão vermelho. Nos acréscimos, após troca de passes com Arias, Douglas Costa fez grande jogada individual, se livrou de três marcadores e bateu, mas a defesa afastou.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0X0 VASCO

Campeonato Carioca – 8ª rodada

14/02/2024, 21h30 – Maracanã

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Lima) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli (Felipe Andrade), PH Ganso (Douglas Costa) e Renato Augusto (Antonio Carlos); John Arias e German Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Rojas), João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Adson), Galdames e Payet (Rossi); David e Vegetti. Técnico: Ramón Diaz.

Cartões amarelos: Felipe Melo, John Arias, Ganso e André (FLU); Zé Gabriel, Vegetti, João Victor e Payet (VAS)

Arbitragem: Bruno Mota Correia, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Wallace Muller Barros Santos.

Fonte: Esportes