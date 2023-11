Corinthians sai na frente, mas cede empate do Atlético-MG

Na noite desta quinta-feira, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG na Neo Química Arena. O time de Mano Menezes abriu o placar com Yuri Alberto no primeiro tempo, mas acabou cedendo o empate para Paulinho no segundo tempo. Com esse resultado e a combinação dos jogos da rodada, o Corinthians caiu uma posição no Campeonato Brasileiro.

Com esse empate, o Corinthians agora ocupa a 14ª posição na tabela, com 41 pontos conquistados, quatro pontos acima da zona de rebaixamento. Já o Atlético-MG está na sexta posição, com 54 pontos.

No próximo domingo, o Corinthians enfrentará o Grêmio em Porto Alegre às 16 horas (horário de Brasília). Enquanto isso, o Atlético-MG receberá o Goiás no mesmo dia, às 18h30.

Durante a primeira metade do primeiro tempo, o Corinthians dominou o jogo. Logo aos seis minutos, Gil cabeceou uma cobrança de escanteio de Renato Augusto, mas o goleiro Everson fez a defesa. Pouco depois, Yuri Alberto também parou em Everson.

Aos 17 minutos, Renato Augusto e Giuliano fizeram uma boa jogada, mas o chute de Giuliano foi defendido por Everson. Aos 22 minutos, o Corinthians conseguiu marcar o gol. Em uma falta lateral cobrada por Renato, Romero subiu sozinho e cabeceou para o gol.

Após o gol, o Corinthians recuou e chamou o Atlético para o seu campo, mas não correu muitos riscos. A melhor chance do Atlético na primeira etapa foi uma cabeçada de Maurício Lemos em um escanteio, que passou perto do gol de Cássio.

O segundo tempo continuou com a mesma dinâmica do final do primeiro tempo, com o Atlético tendo mais posse de bola, mas sem criar perigo concreto. Aos 22 minutos, Yuri Alberto teve uma chance de contra-ataque, mas a finalização foi defendida por Everson. Na jogada seguinte, o Atlético empatou com Paulinho, aproveitando um cruzamento de Alan Kardec.

Depois do empate, o Atlético continuou pressionando o Corinthians, que teve dificuldades para contra-atacar. Aos 37 minutos, quase o Atlético virou o jogo com Alan Kardec, que cabeceou por cima do gol de Cássio. Nos minutos finais, o Corinthians tentou equilibrar o jogo, mas não conseguiu buscar a vitória em casa.

