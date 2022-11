Corinthians tem cinco eleitas para o time ideal do Brasileirão 2022

Campeão do Brasileirão Neoenergia A-1, o Corinthians também foi a equipe com mais atletas no Prêmio Brasileirão 2022. Além de Arthur Elias escolhido como melhor técnico da competição, o time alvinegro teve cinco jogadoras na seleção do torneio, que contou com votos de jornalistas, capitãs e treinadores do campeonato.

Além de Arthur Elias como Melhor Técnico, foram escolhidas para o time ideal a lateral Tamires, a zagueira Tarciane, a volante Diany, a meia Gabi Zanotti e a atacante Adriana Leal.

O segundo time com mais atletas no Prêmio Brasileirão Neoenergia A-1 2022 foi o Internacional. O clube gaúcho elegeu a zagueira Ingrid de Paula Silva e também a meia Maria Eduarda, que também foi escolhida como a Melhor Jogadora da competição.

Fechando a lista da premiação individual, a atacante Aline Gomes, da Ferroviária, foi escolhida como a revelação.

A seleção do Brasileirão Neoenergia A-1 2022 foi Lorena (Grêmio); Fernanda Palermo (São Paulo), Ingrid de Paula Silva (Internacional), Tarciane (Corinthians) e Tamires (Corinthians); Diany (Corinthians), Ary (Palmeiras), Maria Eduarda (Internacional) e Gabi Zanotti (Corinthians); Bia Zaneratto (Palmeiras) e Adriana Leal (Corinthians); Técnico: Arthur Elias.

PRÊMIO BRASILEIRÃO 2022 – FEMININO

GOLEIRA

Lorena – Grêmio

LATERAL-DIREITA

Fernanda Palermo – São Paulo

LATERAL-ESQUERDA

Tamires – Corinthians

ZAGUEIRAS

Ingrid de Paula Silva – Internacional

Tarciane – Corinthians

VOLANTES

Diany – Corinthians

Ary – Palmeiras

MEIAS

Maria Eduarda – Internacional

Gabi Zanotti – Corinthians

ATACANTES

Bia Zaneratto – Palmeiras

Adriana Leal – Corinthians

MELHOR JOGADORA

Maria Eduarda – Internacional

REVELAÇÃO

Aline Gomes – Ferroviária

MELHOR TÉCNICO

Arthur Elias

Fonte: Agência Esporte