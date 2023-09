Corinthians vence Botafogo e mantém sonho dos concorrentes ao título do Brasileirão

O Corinthians fez valer sua vantagem numérica e venceu o Botafogo por 1 a 0 nesta sexta-feira (22.09), na Neo Química Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Gil.

A vitória do Corinthians anima os concorrentes ao título brasileiro, especialmente o Palmeiras (2º colocado, com 44 pontos) e o Grêmio (3º, com 43 pontos), que estão na cola do líder, o Botafogo, com 51 pontos. Bragantino, Fluminense e Athletico completam o G6.

Com o resultado, o Corinthians subiu para a 10ª colocação, com 30 pontos, se distanciando da zona de rebaixamento. Agora o time de Luxa tem uma diferença de seis pontos em relação ao Santos, primeiro time do Z4.

O Botafogo segue na liderança, mas estacionado. A equipe de Lage não vence há quatro partidas, incluindo também a Sul-Americana.

O Botafogo começou pressionando, mas o Corinthians revidou com um trio arrojado. Pela primeira vez, Luxa escalou Wesley, Pedro e Yuri Alberto como titulares, buscando mais velocidade no ataque e apostando nos contra-ataques.

A expulsão prematura de Marçal mudou o panorama do jogo. Aos 20 minutos, o lateral-esquerdo foi disputar a bola com Pedro e acabou cometendo uma falta grave, deixando o Botafogo com um jogador a menos. Inicialmente, o árbitro deu apenas um cartão amarelo, mas o lance foi revisado pelo VAR.

Após a expulsão, o Corinthians pressionou mais no primeiro tempo, aproveitando a vantagem numérica, mas pecou na finalização.

No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor com as alterações ousadas de Luxa. Moscardo e Veríssimo foram substituídos por Renato Augusto e Fagner, experientes jogadores. O objetivo do técnico era apenas um: vencer.

Renato Augusto ajudou na criação e o Corinthians dominou o Botafogo na segunda etapa. A equipe do Rio se postou na defesa e viu os mandantes pressionarem bastante até marcarem o gol da vitória com Gil. O zagueiro comemorou com os reservas e abraçou Luxemburgo.

Perri se destacou e evitou uma vitória ainda mais ampla do Corinthians. Mesmo com o time em baixa, o goleiro botafoguense manteve a regularidade, mostrou segurança e impediu mais gols. Além disso, nos acréscimos, ele se aventurou na área adversária em busca do gol de empate.

O Botafogo reagiu no final do jogo, enquanto Yuri Alberto perdeu novas chances. Com as alterações, a equipe de Lage ficou mais ofensiva e tentou o empate. Cássio, do Corinthians, fez boas defesas. Yuri era o jogador mais acionado, mas não conseguiu concluir as jogadas.

O primeiro lance de perigo veio do Botafogo, com Tchê Tchê chutando de longe e passando perto do travessão. Em resposta, o Corinthians teve uma boa jogada com Wesley, que finalizou por cima. Rojas também arriscou um chute de longe, mas Perri defendeu.

O Corinthians levou perigo com Renato Augusto, que tentou uma bela finalização de fora da área e quase marcou. O gol da vitória foi marcado por Gil aos 13 minutos do segundo tempo, aproveitando um cruzamento de Bidu. Yuri Alberto teve duas chances de ampliar o placar, mas cabeceou por cima e chutou nas mãos de Perri.

O Botafogo teve uma resposta com Victor Sá, que cabeceou para fora. Cuesta também cabeceou em uma cobrança de falta, mas Cássio defendeu.

