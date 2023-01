Corinthians vence o Água Santa na estreia diante de sua torcida

Em seu primeiro jogo na Neo Química Arena no ano, o Corinthians conseguiu se reabilitar no Paulistão Sicredi. Depois de derrota para o Red Bull Bragantino na estreia, o time alvinegro recebeu e venceu o Água Santa, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (18.01). A dupla Roger Guedes e Yuri Alberto foi responsável pelos três gols da partida.

Com o resultado, o Corinthians aparece na terceira colocação do Grupo C com três pontos, que tem o São Bento na liderança com quatro. Já o Água Santa, segue zerado, na quarta e última colocação do Grupo B.

O Corinthians dominou praticamente todo o primeiro tempo e não demorou para abrir o placar. Aos 20 minutos, Fagner cruzou na medida para Yuri Alberto chegar cabeceando para o fundo das redes. O segundo gol veio aos 38, quando desta vez, o camisa nove foi garçom e cruzou rasteiro para Roger Guedes, que driblou o zagueiro Marcondes e deixou sua marca.

Na volta do intervalo, Roger Guedes fez mais um. Aos 24 minutos, Yuri Alberto arriscou um chute cruzado e o camisa 10 apareceu para completar para o gol, mostrando que a dupla estava afiada. A partir daí, o Água Santa até tentou esboçar uma reação, mas sequer conseguiu fazer o gol de honra. Por isso, o Corinthians venceu por 3 a 0.

Agora, os dois times voltam a campo no sábado (21) para a disputa da terceira rodada do Paulistão Sicredi. Logo às 15h, o Água Santa recebe o São Bento, no estádio Distrital do Inamar. Mais tarde, às 18h30, no estádio Major Levy Sobrinho, o Corinthians visita a Inter de Limeira.