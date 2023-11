Corinthians vence o Athletico-PR em casa e soma mais três pontos no Brasileirão 2023

Na noite desta quarta-feira (1º/11), o Corinthians voltou a entrar em campo pelo Brasileirão 2023. Em partida válida pela 31ª rodada da competição nacional, o adversário foi o Athletico-PR, na Neo Química Arena. Diante da Fiel, o Timão jogou bem e venceu o confronto por 1 a 0. O gol do Alvinegro foi marcado por Yuri Alberto, na segunda etapa.

Com o resultado positivo, o Coringão soma mais três pontos e sobe três posições na tabela de classificação, chegando ao 11º lugar. Até aqui, o retrospecto do Alvinegro no campeonato é de nove vitórias, 13 empates e nove derrotas em 31 jogos disputados.

Escalação

O técnico Mano Menezes iniciou o confronto com Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Gil, Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano, Renato Augusto, Romero e Yuri Alberto. Entraram durante a partida Matías Rojas, Wesley, Caetano, Roni e Felipe Augusto. Ainda estavam na reserva: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Cantillo, Bruno Méndez, Pedro, Matheus Araújo e Ruan Oliveira.

Bola em jogo!

A partida iniciou com bastante disputa pela posse de bola pelas duas equipes, principalmente no meio de campo. A primeira chegada com perigo do Timão foi aos cinco minutos. Matheus Bidu fez um bom cruzamento para Yuri Alberto, que conseguiu cabecear entre os zagueiros, mas a bola subiu demais.

Aos 16 minutos, quem tentou abrir o placar em Itaquera para o Coringão foi Matheus Bidu. O lateral ajeitou de fora da área e mandou um chute forte, porém o goleiro buscou e ficou com a bola.

Aos 29 minutos, o Coringão por muito pouco não marcou o primeiro do jogo. Em pressão na saída de bola adversária, Fagner tomou a bola e tocou para Giuliano. O meia invadiu a grande área e achou Yuri Alberto pelo meio, o camisa 9 girou e finalizou por cima do travessão.

Antes do intervalo, aos 42 minutos, o goleiro adversário impediu o gol do Corinthians em cima da linha. Renato Augusto tocou para Yuri, que entrou em velocidade e dividiu com Bento. No rebote, Romero finalizou, mas o zagueiro conseguiu tirar antes da bola entrar.

Segundo tempo

O Timão voltou para a partida sem alterações. Aos sete minutos, teve a primeira oportunidade de gol da segunda etapa. Mais uma vez Renato Augusto achou um ótimo passe para Yuri Alberto, que entrou na grande área em velocidade, mas foi travado na hora da finalização.

Aos 12 minutos, Maycon tentou a finalização de fora da área, com perigo, mas o goleiro conseguiu defender. Em seguida, aos 15 minutos, as duas primeiras alterações no Alvinegro. Deixaram o gramado Romero e Moscardo para as entradas de Rojas e Wesley.

Aos 19 minutos, saiu o gol do Coringão na Neo Química Arena, com ele, Yuri Alberto! Matheus Bidu recupera a bola para o Timão no campo de ataque e cruzou para a grande área. A defesa adversária afastou, a bola subiu e o centroavante corinthiano escorou de cabeça em direção ao gol. O goleiro não conseguiu defender e a bola entrou! 1 a 0 Corinthians!

Aos 27 minutos, Mano Menezes mexeu mais uma vez na equipe. Entrou Caetano no lugar e Matheus Bidu.

Aos 33 minutos, quase o segundo gol do Timão. Wesley carregou a bola pela esquerda, entrou na área e mandou uma finalização muito forte, raspando a trave direita do goleiro adversário.

Yuri Alberto por muito pouco também não fez o seu segundo gol na partida aos 40 minutos. O camisa 9 conseguiu finalizar bem, tirou do goleiro, porém, foi para fora.

Aos 41 minutos, as duas últimas mudanças no Corinthians. Saíram Renato Augusto e Yuri Alberto para as entradas de Felipe Augusto e Roni.

O Timão segurou uma breve pressão do adversário no fim da partida. Mas conquistou uma vitória importantíssima na competição!

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (5/11), pelo Brasileirão 2023. O adversário será o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 16h (horário de Brasília), pela 32ª rodada da competição nacional.

