Corinthians vence o Coritiba por 3 a 1 na 19ª rodada do Brasileirão

O Corinthians voltou à campo na tarde deste domingo (13.08), quando recebeu o Coritiba pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

Atuando na Neo Química Arena, o Timão venceu por 3 a 1, de virada, com gols de Gil, Yuri Alberto e Wesley. O Alvinegro saiu em desvantagem no primeiro tempo, mas voltou para a segunda etapa atento e virou a partida.

Primeiro tempo

Logo no primeiro minuto da partida, o Coringão já chegou com perigo. Renato Augusto recebeu com liberdade no campo de ataque e chutou de fora da área. O goleiro adversário defendeu.

Aos oito minutos, Adson tocou para Yuri Alberto dentro da área, que não conseguiu o domínio. A bola sobrou para o camisa 28, mas não conseguiu finalizar.

Pouco depois, Gabriel Moscardo arriscou de fora da área e a bola foi para fora.

Aos 27 minutos, o Coritiba abriu o placar. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada na primeira trave antes de bater em Murillo e entrar, 1 a 0.

Três minutos depois, mais uma chance alvinegra. Maycon fez bom lançamento para Renato Augusto. O camisa 8 aproveitou o escorregão do adversário, dominou e por pouco não empatou. O goleiro espalmou a bola para a linha de fundo.

O árbitro deu quatro minutos de acréscimo.

No último lance da primeira etapa, falta na entrada da área para o Corinthians. Fagner cobrou e mandou por cima da meta.

Segundo tempo

O Corinthians voltou para o segundo tempo com três alterações: saíram Fagner, Fábio Santos e Gabriel Moscardo e entraram Bruno Méndez, Matheus Bidu e Wesley.

Bola em jogo!

Aos seis minutos, o Coringão chegou ao gol de empate! Após cobrança de escanteio de Renato Augusto, a bola sobrou para Yuri Alberto finalizar. O zagueiro adversário tirou em cima da linha. No rebote, Gil balançou as redes e deixou tudo igual.

Dois minutos depois, a virada do Timão! Renato Augusto fez lindo lançamento para Ruan Oliveira dentro da área. O camisa 33 escorou de cabeça de primeira para Yuri Alberto completar para o fundo do gol: 2 a 1 para o Coringão!

Aos 9, mais uma chance do Corinthians. Adson deixou Yuri Alberto na cara do gol, mas o atacante finalizou para fora.

Pouco depois, a primeira chegada adversária na segunda etapa. Após boa tabela na entrada da área e forte finalização, Cássio espalmou para escanteio.

Aos 22 minutos, golaço do Corinthians! Wesley recebeu em profundidade, limpou a marcação e bateu colocado no ângulo: 3 a 1! Foi o segundo gol do Filho do Terrão como profissional com a camisa alvinegra.

Aos 26 minutos, outra mudança do Timão: saiu Renato Augusto e entrou Giuliano.

Aos 35 minutos, a última alteração do Corinthians. Yuri Alberto saiu para a entrada de Matías Rojas.

O árbitro deu cinco minutos de acréscimo, mas nada de relevante ocorreu e a partida foi encerrada. Com o resultado, o Timão chegou à 13ª colocação no Campeonato Brasileiro 2023.

Próximo jogo

O Corinthians volta à campo na próxima quarta (16), quando encara o São Paulo, no Morumbi, pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. A partida ocorre às 19h30.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 1 CORITIBA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 13 de agosto de 2023

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartões amarelos: Fagner e Maycon (Corinthians) e Victor Luis e Henrique (Coritiba) GOLS

Corinthians: Gil, Yuri Alberto e Wesley, aos 7, 8 e 21 minutos do 2T

Coritiba: Murillo (contra), aos 27 minutos do 1T Corinthians: Cássio, Fagner (Bruno Méndez), Gil, Murillo e Fabio Santos (Matheus Bidu); Gabriel Moscardo (Wesley), Maycon e Renato Augusto (Giuliano); Adson, Ruan Oliveira e Yuri Alberto (Matias Rojas). Técnico: Vanderlei Luxemburgo Coritiba: Gabriel, Diogo Batista, Kuscevic, Henrique e Victor Luis; Fransérgio (Andrey), Sebastián Gomez (Lucas Barbosa), Matheus Bianqui (Liziero) e Marcelino Moreno; Diogo Oliveira (Kaio César) e Robson (Ruan Assis). Técnico: Thiago Kosloski

Fonte: Esportes