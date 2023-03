Corinthians vence o Grêmio e segue 100% no Brasileiro Feminino

O Corinthians segue 100% no Campeonato Brasileiro Feminino. Na noite desta segunda-feira (13), o time paulista superou o Grêmio por 4 a 0, marcando o encerramento da terceira rodada da competição nacional. No estádio do Canindé, Yasmin, Vic Albuquerque, Mariza e Duda Sampaio foram as artilheiras da noite. De quebra, o Corinthians segue na liderança do Brasileiro.

Com nove pontos ganhos, o Corinthians supera a Ferroviária no critério de saldo de gols. Enquanto o time da capital tem 24 de saldo, a equipe de Araraquara soma quatro. Já o Grêmio aparece em 10º lugar, com quatro pontos ganhos.

Jogando em casa, o Corinthians já estava dando as cartas logo no começo. Com menos de um minuto, Milene parou na goleira Iasmin Paixão. No rebote, Luana mandou para fora. O Corinthians seguia pressionando e chegou ao gol na bola parada. Aos 10 minutos, Yasmin cobrou a falta com categoria, no ângulo, para abrir o placar. Ditando o ritmo, o time paulista mal deixava levar perigo ao gol de Lelê.

Com boa troca de passes, o Corinthians chegou ao segundo gol. Gabi Portilho recebeu na área e achou Tamires. A atacante dominou com categoria e deixou a bola em condições para Vic Albuquerque finalizar colocada no canto esquerdo. Com a vitória parcial, o Corinthians diminuiu o ritmo até a ida para o intervalo.

Na segunda etapa, o Corinthians voltou mais tímido. Sem pressionar o Grêmio no campo de defesa, o time trocou bastante passes em busca de encontrar espaço na defesa adversária.

Satisfeito com o resultado, o time paulista não chegou com perigo no gol do Grêmio boa parte da segunda etapa. Já o time gaúcho pouco conseguiu aproveitar as raras oportunidades de ataque que obteve. Na reta final, o Corinthians voltou a acordar e ampliou o marcador com Mariza, aos 43. Após cobrança de escanteio, a defesa do Grêmio afastou parcialmente e Mariza mandou uma bomba de fora da área.

Já nos acréscimos, Duda Sampaio transformou a vitória do Corinthians em goleada. Após cruzamento na área, a atacante se adiantou a defesa do Grêmio e mandou de cabeça para as redes, aos 47 minutos de partida.

Na próxima rodada, o Corinthians tem o confronto direto contra a Ferroviária, na segunda-feira, às 20h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.