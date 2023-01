Corinthians vence o Guarani na Neo Química Arena, de virada

O Corinthians voltou a atuar em casa na noite da última terça-feira (24), onde enfrentou o Guarani, pela quarta rodada do Paulistão Sicredi 2023. Mesmo saindo atrás, o Timão não se abateu e virou o placar, vencendo por 2 a 1, com gols de Róger Guedes e Fábio Santos.

Com a vitória, o Alvinegro chegou a cinco pontos na competição e assumiu momentaneamente a liderança do grupo C do estadual. O próximo desafio do Timão é no próximo domingo (29), onde enfrenta a equipe do São Paulo, no clássico Majestoso. A partida ocorre no Morumbi, às 18h30.

Escalação

O técnico Fernando Lázaro escalou o Timão para o duelo contra o Guarani, com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Entraram no decorrer da partida: Roni, Giuliano, Cantillo, Romero e Bruno Méndez. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Júnior Moraes, Matheus Bidu, Wesley e Arthur Souza.

Primeiro tempo

No primeiro minuto de jogo, o Guarani foi ao ataque e abriu o placar. Em uma bola alçada na área, Bruninho recebeu sozinho e chutou de perna esquerda para a meta corinthiana, 1 a 0.

Aos três minutos, o Guarani chegou novamente com um chute de fora da área, mas Cássio, atento, fez a defesa.

A primeira chegada do Timão aconteceu aos 10 minutos: Yuri Alberto roubou a bola e tocou para Renato Augusto. O camisa 8 recebeu, ajeitou de perna direita e chutou de fora da área. O goleiro da equipe campinense fez uma ótima defesa.

Aos 14, mais uma vez o Coringão chegou com perigo: Fagner recebeu pela direita, cruzou para dentro da área e a bola chegou para Róger Guedes, que chutou e mais uma vez o goleiro salvou o Guarani.

Aos 26 minutos, Maycon sentiu dores na coxa e foi substituído por Roni.

Aos 43 minutos, Roni roubou a bola e chutou de muito longe. A bola foi pra fora, rente à trave do goleiro.

Em cobrança de escanteio, aos 45 minutos, Renato Augusto alçou na área e Gil cabeceou para fora.

O árbitro deu três minutos de acréscimo.

Gol do Corinthians!! Aos 46 minutos, Fagner fez lançamento para Renato Augusto pela esquerda, o camisa 8 deu um tapa de primeira para o meio da área e achou Róger Guedes, que empurrou para dentro do gol, 1 a 1!

Após o gol, o primeiro tempo foi encerrado.

Segundo tempo

Antes do início da segunda etapa, o Timão mexeu no time: saiu Du Queiroz e entrou Giuliano.

Bola em jogo. Já no primeiro minuto de jogo, o Coringão foi ao ataque: Yuri Alberto recebeu e chutou de fora da área, mas a bola ficou nas mãos do goleiro.

Gol do Corinthians! Aos seis minutos, após tabelinha entre Fagner e Giuliano, o camisa 20 alçou a bola, Yuri Alberto desviou para o lado e a bola sobrou para Fábio Santos, que empurrou de cabeça para o fundo das redes, 2 a 1.

O Guarani tentou responder aos oito minutos. Em um cruzamento pela esquerda, Lima cabeceou buscando o contrapé de Cássio, mas a bola foi pra fora.

Aos 19, Renato Augusto encontrou Yuri Alberto na entrada da área. O camisa 9 recebeu e tentou a finalização, mas o goleiro fez a defesa.

Pouco depois, o Alvinegro chegou mais uma vez com perigo ao ataque. Renato Augusto fez a cobrança de falta pela lateral esquerda, alçou na área e encontrou Gil, que testou a bola para fora.

Mudança dupla no Timão: aos 27 minutos, saíram Adson e Yuri Alberto e entraram Cantillo e Romero.

Aos 36, a equipe de Campinas chegou novamente com perigo, porém, mais uma vez, Cássio salvou o Time do Povo.

Cantillo caiu e sentiu dores. O volante do Timão tinha acabado de entrar e teve que sair. O camisa 24 deu lugar a Bruno Méndez, aos 42 minutos.

O árbitro deu sete minutos de acréscimo, mas nada de relevante aconteceu nesses minutos e a partida foi encerrada.

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (29), quando enfrenta o São Paulo, no Morumbi, às 18h30, pela quinta rodada do Paulistão Sicredi 2023.

Fonte: Agência Esporte