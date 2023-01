Corinthians vence São Paulo por 2 a 1 pelo Paulistão

Com ótimas atuações de Adson, autor dos dois gols, de Renato Augusto e de Róger Guedes, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 neste domingo, no Morumbi, pela quinta rodada do Paulistão Sicredi 2023.

Atrás no placar, o adversário tentou pressionar o Timão no segundo tempo, mas o Coringão resistiu às investidas e assegurou a primeira vitória fora de casa no ano. O Time do Povo assumiu a liderança do grupo C, com 10 pontos somados.

O próximo jogo ocorre no próximo domingo (29.01), quando o Corinthians vai enfrentar o Botafogo-SP, na Neo Química Arena, às 18h30, pela sexta rodada da competição estadual.

Escalação

O técnico Fernando Lázaro definiu a formação para o Majestoso desta forma: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Entraram no decorrer da partida: Romero, Giuliano, Paulinho e Bruno Méndez. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Júnior Moraes, Matheus Bidu, Matheus Araújo, Murillo e Wesley.

Primeiro tempo

O jogo começou com o Timão buscando espaços para atacar a equipe do São Paulo. Róger Guedes teve uma oportunidade pela esquerda, mas com a forte marcação do adversário, não conseguiu a finalização.

O São Paulo chegou pela primeira vez aos seis minutos, mas Cássio ficou com a bola, sem tomar sustos.

A equipe adversária teve um pouco mais de posse de bola no início do jogo e também tentou pressionar, com uma marcação mais alta sobre o Timão. Mas o Time do Povo esteve bem postado defensivamente.

Gol do Corinthians!!! Aos 18 minutos, Renato Augusto fez lindo lançamento para Fagner. O camisa 23 foi até a linha de fundo, fez o passe para o meio da área e encontrou Adson, que empurrou para o gol. 1 a 0! A jogada chegou a ser invalidada pela arbitragem, por impedimento, mas após checagem do VAR, o gol foi confirmado.

Depois do gol do Timão, o São Paulo passou a atacar os espaços e o Corinthians ficou com certa dificuldade de reter a bola. Entretanto, o adversário não conseguiu usar essa pressão a seu favor.

Mais um gol do Corinthians!!! Aos 33 minutos, num contra-ataque rápido, Róger Guedes fez uma ótima jogada individual pela esquerda. Ganhou do zagueiro na corrida, foi até a linha de fundo e fez o passe para Adson. O camisa 28 mais uma vez não titubeou e empurrou para fazer o seu segundo gol. 2 a 0!

Aos 43 minutos, o São Paulo chegou com perigo: Calleri chutou de fora da área, mas o GIGANTE Cássio fez uma excelente defesa.

O árbitro deu seis minutos de acréscimo.

Aos 45, outra chegada perigosa do São Paulo e, após uma cabeçada, outra defesa espetacular de Cássio!

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou sem mudanças para o Timão. O São Paulo tentou pressionar nos primeiros minutos, mas o Corinthians tocava bola com inteligência, sem se expor.

Aos três minutos, Arboleda cabeceou a bola para o gol, mas ela foi para fora, rente à trave. Foi a primeira jogada de perigo da segunda etapa. Aos seis, Rodrigo Nestor de fora da área também arriscou, mas Cássio fez uma defesa segura.

Aos 15, outra chegada perigosa do adversário. Jackson Méndez chutou de muito longe e a bola explodiu na trave. Na jogada seguinte, Calleri também tentou, mas Cássio ficou com a bola.

A primeira alteração do Corinthians aconteceu aos 16 minutos: saiu Adson, que pediu a substituição por cansaço, e entrou Romero.

O São Paulo seguiu com mais posse de bola, tentando chegar à meta alvinegra. O Timão buscou sair com velocidade nos contra-ataques.

O Coringão fez uma alteração dupla aos 28 minutos: saíram Roni e Yuri Alberto e entraram Giuliano e Paulinho, que retornou ao time após quase nove meses se recuperando de uma grave lesão no joelho.

Aos 32 minutos, o São Paulo diminuiu o placar. Luciano recebeu a bola na entrada da área e chutou no canto esquerdo do goleiro Cássio, sem condições de defesa. 2 a 1.

O Corinthians mexeu mais uma vez, aos 41 minutos: saiu Renato Augusto e entrou Bruno Méndez.

O árbitro deu oito minutos de acréscimo.

O São Paulo pressionou o Corinthians nos minutos finais, mas o Alvinegro conseguiu resistir e venceu a partida.

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (5) para enfrentar o Botafogo-SP, às 18h30, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Paulistão Sicredi 2023.

Fonte: Agência Esporte