Corinthians volta a vencer o Santos e está na final do Brasileirão Feminino

Neste sábado (02.09), na partida de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino 2023, o Corinthians garantiu sua vaga na final ao vencer o Santos por 2 a 0, com gols de Duda Sampaio e Fernanda. Com o placar agregado de 5 a 0 a favor do Timão, a vitória apenas confirmou a classificação.

O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances de gol para as duas equipes. O Corinthians teve as melhores finalizações, mas não conseguiu assustar a defesa do Santos.

No segundo tempo, o Corinthians abriu o placar com um pênalti convertido por Duda Sampaio, tornando a vida das Brabas mais tranquila. O Santos tentou buscar o empate, mas não teve sucesso contra a bem organizada defesa corinthiana. Fernanda marcou o segundo gol, ampliando o resultado na Fazendinha.

A próxima partida das Brabas será o primeiro jogo da final contra a Ferroviária, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, na próxima quinta-feira.

No jogo, o Santos começou buscando o controle do jogo, mas arriscava muitos chutes longos, facilitando o trabalho da defesa corinthiana. O Corinthians tentava chegar ao ataque com velocidade, mas era parado com faltas.

Nos primeiros 10 minutos, nenhuma das equipes teve grandes chances. O jogo ficou concentrado no meio campo e ambos os times tiveram dificuldades em sair jogando com tranquilidade. O Santos teve mais presença no ataque, mas sem perigo.

A partida foi interrompida por alguns minutos para atendimento de jogadoras do Corinthians. Luana sentiu dores no ombro direito, Gabi Zanotti levou uma bolada no rosto e Lelê foi atingida durante um cruzamento.

Aos 17 minutos, o Santos chegou com perigo em uma cobrança de falta, mas a bola foi cabeceada para fora.

A primeira chance do Corinthians só aconteceu aos 21 minutos, em um cruzamento errado de Kati.

O Santos teve outra oportunidade em um lançamento para Thaisinha, mas Tarciane fez um belo corte.

No final do primeiro tempo, o Santos dominou as ações ofensivas, mas não conseguiu criar chances perigosas.

No segundo tempo, o jogo continuou truncado, com poucas oportunidades para os dois times. O Santos tinha mais posse de bola, mas não conseguia penetrar na defesa corinthiana.

A primeira grande chance do jogo foi um chute de Duda Sampaio, que obrigou a goleira do Santos a fazer uma bela defesa.

Aos 13 minutos, Fernanda acertou a trave em um cruzamento, quase abrindo o placar para o Corinthians.

Logo em seguida, o Corinthians teve um pênalti a seu favor, convertido por Duda Sampaio. Com o gol, o Timão abriu uma vantagem de quatro gols no placar agregado.

O Santos tentou atacar em busca de um milagre, mas a defesa do Corinthians estava bem postada e não permitia chances claras de gol.

Aos 24 minutos, o Corinthians quase ampliou o placar, mas a defensora do Santos tirou a bola em cima da linha.

O jogo ficou mais aberto, com o Santos se lançando ao ataque e o Corinthians trocando passes com mais facilidade.

Aos 37 minutos, Duda Sampaio quase marcou o segundo gol, mas a goleira do Santos fez uma boa defesa.

Com o tempo se esgotando, o Corinthians continuou pressionando e marcou o segundo gol com Fernanda. O placar agregado ficou em 5 a 0 para as Brabas.

